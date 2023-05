Fino al 18 maggio, la Amazon Gaming Week proporrà sconti imperdibili per chi necessita di espandere la memoria del proprio smartphone, tablet o action cam. Gli sconti riguardano sia memorie basilari, adatte per dispositivi poco prestazionali, sia alcune top di gamma, pensate per salvare video in alta definizione e trasferire in pochi secondi file di grosse dimensioni.

Per rendere la vostra ricerca più semplice e guidarvi verso alcune delle migliori offerte della categoria, abbiamo raccolto in un singolo articolo le 7 memorie più interessanti, spaziando dalle piccole MicroSD fino alle chiavette USB. Molte delle offerte riguardano poi i prodotti delle migliori marche, come Lexar, SanDisk e Samsung, pertanto si tratta davvero di un’occasione imperdibile per chi necessita subito di espandere la capacità di archiviazione dei propri dispositivi.

Vi ricordiamo che le offerte della Amazon Gaming Week passano anche attraverso i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buoni acquisti!

Samsung Evo Select

Iniziamo con la Samsung Evo Select, una scheda MicroSD dalle prestazioni discrete, utilizzabile nella maggior parte degli smartphone, tablet, notebook, action camera e droni. Un modello di tipo UHS-I U3 e dunque dalla velocità fino a 130 Mb/s che, come dicevamo, è sufficiente per gestire lo scatto di fotografie ad alta risoluzione e la registrazione di video, a patto che quest’ultimi non abbiano un bitrate molto elevato. La versione scontata da Amazon è quella da 256GB con adattatore SD incluso, proposta a soli 29,00€.

Lexar PLAY

Immagini dei prodotti che vengono utilizzate nelle guide, nelle schede prodotto e nei box offerta. Molto più interessante lo sconto sulla Lexar PLAY, così come la quantità di memoria integrata. Parliamo infatti di una scheda MicroSD da 1TB, che solitamente viene venduta al suo prezzo pieno di 150,99€, ma che durante la Gaming Week può essere acquistata a soli 104,60€. Con una velocità fino a 150 Mb/s, questo modello viene indicato come compatibile con la Nintendo Switch, a dimostrazione di come si tratta di una scheda di memoria molto affidabile. Ovviamente potrete utilizzarla in tutti i dispositivi compatibili, archiviando video, giochi, musica e documenti.

Amazon Basics

Seppur piccolo, lo sconto del 14% su questa scheda MicroSD a marchio Amazon Basics vi consente di acquistarla a un prezzo più vantaggioso del solito. Si tratta di un modello da 1TB, adatto quindi per la conservazione di tanti o grossi file, proposto a 106,99€. I prodotti Amazon Basics non sono noti per le loro qualità eccelse, ed ecco perché questa scheda non andrebbe usata in dispositivi di fascia alta, come i migliori droni, che registrano video con bitrate elevato. In tutti gli altri campi risulta però molto soddisfacente, con velocità fino a 100 Mb/s. Interessante la certificazione IPX6, che la rende resistente all’acqua, agli urti e alle temperature estreme.

SanDisk Extreme

Ottimo prezzo anche per la SanDisk Extreme, in particolare nella versione da 512GB, proposta da Amazon a soli 70,39€ durante questa settimana. Le prestazioni di questa scheda sono molto buone, da consentirvi di registrare senza troppi problemi anche in 4K, visto che la velocità di scrittura raggiunge i 130 MB/s, mentre in lettura si arriva a fino a 190 MB/s. Su questo modello viene incluso il RescuePRO Deluxe, ossia un software a pagamento per il recupero file, utilizzabile gratuitamente per i primi 2 anni.

Lexar JumpDrive S80

Se siete interessanti a una chiavetta USB compatta e dalla memoria non molto grande, la Lexar JumpDrive S80 è un’ottima scelta. Questa edizione della Gaming Week l’ha scontata del 28%, permettendovi di acquistarla a soli 8,60€. La quantità di memoria al suo interno è limitata, poiché parliamo di soli 32GB e, per questo, adatta per chi necessita soltanto di conservare o trasferire file di piccole dimensioni. La velocità con cui trasferirà i contenuti sarà comunque buona, dato che raggiunge i 130 Mb/s, garantiti dalla porta USB 3.1. Esteticamente è molto ben fatta, con una copertura protettiva retrattile che la protegge da eventuali urti.

Lexar JumpDrive P30

Non è mai stato così basso il prezzo di questa Lexar JumpDrive P30, ed è una bella notizia anche perché si tratta di una chiavetta USB molto recente, compatibile con USB 3.2 Gen 1. La velocità dichiarata è di ben 450 MB/s, ma per raggiungerla serve ovviamente l’hardware adatto. Sfrutterete comunque al massimo la vostra porta USB 3.0 o 2.0, essendo retrocompatibile. Il design metallico garantisce che le prestazioni rimangono costanti anche dopo il trasferimento di file di grosse dimensioni, un ottimizzazione che spesso non la si trova nemmeno sui modelli più blasonati. Se sarete veloci, potrete acquistarla a soli 35,70€.

Lexar Professional 633x

Terminiamo la lista proponendovi la Lexar Professional 633x, tra le memorie di archiviazione meglio scontate di questa Gaming Week. In questo caso non parliamo di una scheda MicroSD, bensì di una SD, adatta quindi per macchine fotografiche DSLR o per videocamere che utilizzano questo formato per la conservazione del file in memoria. La velocità di trasferimento raggiunge i 95 MB/s in determinate situazioni, molto alta se si considera che è pensata per le foto. Potrete comunque usarla per registrare video fluidi, potendo contare sui 512GB di archiviazione e sull’affidabilità della gamma Professional di Lexar.

