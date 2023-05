Le offerte della Gaming Week di Amazon sono ormai sotto gli occhi di tutti, ma la presenza di tantissimi prodotti in sconto potrebbe far perdere qualche buona occasione a chi non ha tempo di controllare tutte le proposte. Ed ecco perché abbiamo raccolto in questo articolo le offerte più interessanti relativi ai monitor, una categoria sempre molto richiesta dagli appassionati di videogiochi e non solo.

In questo articolo ne abbiamo selezionati 7, dando ovviamente priorità a quelli acquistabili a un prezzo mai così basso (ove possibile), proponendovi comunque soluzioni dalle caratteristiche tecniche di un certo livello. Abbiamo inoltre tenuto conto delle diverse diagonali, spaziando dai compatti 24″ fino agli enormi 55″.

Samsung Odyssey G5

Iniziamo con il Samsung Odyssey G5 da 27″, un modello che Amazon ha deciso di proporre a soli 249,90€, prezzo che è stato così basso solo in un’altra occasione. Parliamo di un monitor dal valore di 325,00€, appartenente alla fascia media della gamma Odyssey, nota per le sue qualità mirate a offrire ottime performance nell’utilizzo videoludico. Il pannello viaggia infatti a 144Hz e non rinuncia alla qualità d’immagine, spesso il punto debole dei modelli dal prezzo più abbordabile. Odyssey G5 vanta infatti l’HDR10 che, unito alla risoluzione 2K, garantisce una resa visiva straordinaria con colori vividi e dettagli nitidi. Si tratta poi di un modello curvo, pensato quindi per dare un effetto panoramico che avvolge e fa sentire l’utente al centro della scena.

LG 24GN65R UltraGear

A seguito di uno sconto del 33%, mai così alto su questo modello, come non proporvi l’LG 24GN65R UltraGear, acquistabile durante la Gaming Week a soli 159,99€. A questo prezzo è difficile resistergli, soprattutto per chi necessita di una soluzione compatta. Parliamo infatti di un monitor da 24″ che, a differenza di molti altri, consente di essere ruotato, garantendo una visualizzazione verticale dei contenti. Un monitor che si addice quindi anche all’utilizzo produttivo, nonostante le specifiche tecniche siano rivolte tutte alla parte gaming, con refresh rate a 144Hz, Display Port 1.4 e AMD FreeSync Premium. Ad esaltare le immagini ci penserà comunque l’HDR10 e il pannello IPS, con un’ampia gamma di colori e angoli di visualizzazione estesi.

Samsung Odyssey G4

Sbirciando tra le offerte della Gaming Week, si scopre che Odyssey G5 non è l’unico monitor a marchio Samsung ad essere proposto a buon prezzo. Anche il fratello minore G4 gode infatti di uno sconto considerevole, passando da 274,99€ a soli 199,90€. In questo caso parliamo di un modello da 25″, diagonale un po’ insolita ma perfetta per chi cerca una via di mezzo tra un 27″ e un 24″. La risoluzione è limitata al Full HD, ma abbiamo una frequenza di aggiornamento a 240Hz con il supporto della tecnologia G-Sync di Nvidia, perfetto quindi per i possessori di schede video del produttore verde.

Acer Nitro KG272S

Restando nella categoria dei monitor compatti adatti a tutte le scrivanie, Acer Nitro KG272S è un altro modello su cui dovreste prestare attenzione. Gli sconti della Gaming Week hanno infatti ridotto il suo prezzo tipico di 255,70€ a soli 169,90€, rendendolo uno dei monitor da gaming più economici in assoluto, pur essendo un modello da 27″. Le specifiche sono ottime, con una peculiarità che strizza l’occhio ai videogiocatori più esigenti, relativa alla frequenza di aggiornamento. Quest’ultima supera infatti la soglia dei 144Hz, arrivando a 165Hz in modalità overclock, per un’esperienza estremamente fluida e reattiva in qualsiasi applicazione. Segnaliamo poi che questo modello dispone di speaker integrati, utili per chi è solito non occupare spazio sulla scrivania mettendo delle casse esterne.

LG 27GR95QE UltraGear

Fonte: LG Prezzo più basso di sempre per l’incredibile LG 27GR95QE UltraGear, acquistabile per la prima volta a meno di 1.000€, a seguito di uno sconto netto 400 euro. La cifra per portarselo a casa potrebbe non essere alla portata di tutti, ma parliamo di un monitor con schermo OLED, tecnologia presente fino a pochi anni fa soltanto sulle migliori smart TV. Questo tipo di pannelli, si sa, sono molto costosi, ma assicurano una qualità d’immagine senza paragoni, ottenibile oggi anche su PC. L’OLED garantisce anche tempi di risposta ai vertici della categoria, scendendo sotto il millisecondo. Questo modello LG viene indicato come 0.03 ms, che è praticamente impercettibile per l’occhio umano. Su un monitor con tale qualità non potevano poi mancare altri accorgimenti che giustificassero il prezzo, come il trattamento antiriflesso e il basso riverbero, che consentono di utilizzare il monitor anche in ambienti luminosi senza compromettere la chiarezza dell’immagine.

LG 34GP63AP UltraGear

Prezzo più basso di sempre anche per l’LG 34GP63AP UltraGear, tra le migliori proposte della Gaming Week per chi preferisce mettere sulla propria scrivania un monitor ultrawide. Invece di 549,00€ viene venduto a soli 399,99€, a seguito di uno sconto di 150 euro su un monitor di ultima generazione e disponibile sul mercato da pochi mesi. Vanta una risoluzione di ben 3440 x 1440 pixel, un pannello dai colori accessi grazie all’HDR10 e un audio stereo da 14W dalla buona sonorità generale. Interessante la gamma colore sRGB 99%, così come le funzioni multitasking come lo Screen Split, che suddivide lo schermo in diverse sezioni per visualizzare più contenuti contemporaneamente.

Samsung Odyssey Ark

Se volete il meglio della Gaming Week in termini di monitor, acquistando un modello premiato nel 2022 come miglior innovazione, la scelta da fare è il Samsung Odyssey Ark. Scontato di oltre 600 euro, lo potrete acquistare a 2.391,28€, ponendosi quindi in una fascia di prezzo ancora più alta dell’LG OLED citato poc’anzi. Un monitor innovativo da tutti i punti di vista, utilizzabile sia in orizzontale che verticale, beneficiando della curvatura 1000R, fondamentale qualora lo si utilizzasse a pochi centimetri di distanza, anche perché parliamo del modello da ben 55″. La nitidezza del testo e delle immagini sarà garantita dalla risoluzione 4K, mentre la resa dei colori spetterà al pannello VA e all’HDR10+. Dietro al pannello curvo spicca la tecnologia Quantum Matrix di Samsung basata su MiniLED, mentre nella parte relativa ai circuiti spicca il processore Neural Quantum Ultra, che combina 20 reti neurali per riprodurre ogni minimo dettaglio in qualsiasi pixel.

