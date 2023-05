Il periodo di super offerte Amazon Gaming Week, valide solo fino al 28 maggio, sta giungendo al termine e ancora non avete trovato i prodotti per voi? In tal caso non dovreste farvi scappare le super offerte disponibili su moltissimi articolo da gaming da aggiungere al vostro setup: cuffie, microfoni, sedie e, soprattutto, mouse di ogni tipo! Il tutto con promozioni che toccano anche il 50% di sconto.

Per semplificare la vostra ricerca e indirizzarvi verso alcuni dei migliori mouse da gaming in offerta, abbiamo deciso di stilare una comoda guida. Vi proporremo, infatti, ben 7 prodotti differenti, ovviamente adatti a tutti i gusti e anche per tutte le tasche.

Inoltre, per ricevere i vostri acquisti quanto prima, vi consigliamo di sfruttare la consegna in 24/48h garantita da Amazon Prime su milioni di articoli. Prima di passare alla lista vi invitiamo anche a iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buoni acquisti!

Amazon Gaming Week: 7 mouse da gaming

Razer Basilisk X Hyperspeed

Con un fantastico sconto del 47% potrete portare a casa questo fantastico modello a marchio razer, con tecnologia wireless hyperspeed. Grazie alla latenza bassa e alla tecnologia di cambio di frequenza semplice negli ambienti rumorosi, nemmeno vi accorgete di giocare con un mouse wireless. Inoltre, il sensore ottico da 16.000 DPI garantisce il tracciamento di ogni piccolo movimento del mouse, offrendovi un elevato grado di precisione. Razer HyperSpeed inoltre, vi consente di sfruttare le sue prestazioni wireless veloci per un massimo di 285 ore, È possibile anche passare alla modalità Bluetooth per prolungare ulteriormente il funzionamento, con una durata della batteria che raggiunge le 450 ore.

HyperX Pulsefire Haste

In ribasso del 50%, invece, avrete la possibilità di acquistare un modello d’élite che punta a usare anche i millesimi di secondo durante le vostre partite. Con un peso di soli 59 grammi, l’ampia dotazione di funzioni, la struttura a nido d’ape e la sua reattività, questo mouse ha tutto ciò che vi occorre ed è straordinariamente leggero. Gli switch TTC Golden micro, inoltre, regalano una risposta tattile affidabile e piacevole per ben 60 milioni di clic. Il cavo flessibile HyperFlex e i pattini in puro PTFE assicurano uno scivolamento libero e fluido, grazie al quale sarà più facile sbaragliare gli avversari.

Razer DeathAdder V2 Pro

Se state cercando un mouse da gaming dal design semplice ma estremamente comodo e leggero, questo modello in sconto del 47%. Il mouse è provvisto di un sensore ottico da 6.400 DPI reali per movimenti rapidi e precisi e avere sempre il controllo della vostra partita. La forma ergonomica, inoltre, vi consente di godere anche di lunghe sessioni di gioco. Infine, i suoi 5 pulsanti Hyperesponse sono stati testati in laboratorio per durare fino a 10 milioni di clic.

Steelseries Rival 3

Realizzato in polimero ultra resistente per una lunga durata, lo Steelseries Rival 3 è una proposta a basso budget davvero imperdibile, ancora di più ora che è in sconto del 45%. Gli interruttori meccanici, inoltre, vi assicurano la massima precisione e una durata fino a 60 milioni di clic. Non meno importante, il modello è provvisto di un valido sensore ottico da gioco TrueMove Core con tracciamento 1:1 vero. Da non sottovalutare l’ottima illuminazione riprogettata, che vi offre 3 zone da personalizzare con 16,8 milioni di colori belli e ultra nitidi.

Trust Gaming GXT 144 Rexx

Se state cercando un modello ergonomico, ideale per stare comodi anche durante un lungo utilizzo quotidiano, il mouse gaming GXT 144 Rexx è la proposta ideale, In più, al momento è scontato del 29%! Si tratta di un modello verticale che modifica la posizione di braccio e polso, per prevenire la continua tensione durante sessioni gaming prolungate e anche durante il lavoro. Tutto senza pregiudicare le esigenze di gioco. In più, dispone di un confortevole poggiapollice per una presa perfetta. Inoltre, predispone di oltre 6 pulsanti programmabili e una graziosa illuminazione RGB!

SteelSeries Aerox 3 Onyx

Design ultraleggero da 59g per un gioco veloce e senza affaticamento: SteelSeries Aerox 3 Onyx è una vera chicca del design, resistente all’acqua grazie all’AquaBarrier e perfettamente protetto da polvere e residui di sporco. I pattini di scorrimento in PTFE vergine al 100%, inoltre, vi consentono movimenti fluidi come la seta mentre il sensore ottico da gaming TrueMove Core vi garantisce la massima precisione. Al momento, inoltre, è scontato del 50%!

Logitech G502 HERO

Il Logitech in questione è in sconto del 53% ed è provvisto dell’ottimo sensore Gaming HERO che offre un tracciamento di precisione fino a 25 600 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione. Inoltre, è dotato di 11 pulsanti programmabili e rotella di scorrimento ultraveloce! Non meno importante, il mouse da gioco cablato Logitech G vi offre un controllo completamente personalizzato delle vostre impostazioni di gioco. La tecnologia Lightsycn, infine, vi assicura un’illuminazione RGB completamente‎ personalizzabile, sincronizzabile anche con il vostro stile di gaming.

