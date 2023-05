Se siete alla ricerca di un notebook gaming, fino al 28 maggio potrete approfittare della Amazon Gaming Week per acquistare a buon prezzo uno dei modelli che avete sempre desiderato e avere così la possibilità di giocare i migliori titoli tripla A senza compromessi sulla grafica e prestazioni.

Essendo la promozione basata sui cosiddetti prodotti “da gaming”, di notebook capaci di gestire gli ultimi titoli ce ne sono parecchi in sconto, ed ecco perché ne abbiamo scelti soltanto 7, in modo da mettere in rilievo i più interessanti. Potrete così scoprire subito le proposte migliori di questa edizione della Gaming Week. Ovviamente abbiamo cercato di selezionare notebook per ogni budget, ma sempre con una certa attenzione sui modelli venduti eventualmente al prezzo più basso di sempre.

ASUS TUF Gaming F15

Iniziamo con qualche modello entry level della categoria, poiché la Gaming Week offre tanto da questo punto di vista. Uno dei più convenienti è senza dubbio questo ASUS TUF Gaming F15, proposto per la prima volta a soli 599,00€. Lato hardware non è ovviamente paragonabile ai modelli più costosi, ma a questa cifra non si riesce quasi mai ad acquistare un portatile con scheda video dedicata. Nonostante venga venduto in queste ore a meno di 600 euro, parliamo infatti di un modello al cui interno è presente una GTX 1650, le cui prestazioni sono sufficienti per giocare senza troppe pretese. Il resto delle specifiche, come CPU, SSD, eccetera, sono perfettamente bilanciate con la potenza della scheda video.

Acer Aspire 7 A715

Se per qualsiasi ragione non siete interessati al modello precedente, la Gaming Week offre valide alternative per quanto concerne i modelli da gaming entry level. La più rilevante riguarda l’Acer Aspire 7 A715, le cui prestazioni in gaming sono paragonabili alla proposta Asus citata poc’anzi, in quanto è presente la stessa GTX 1650, abbinata però a un processore AMD Ryzen 5. Anche in questo caso siamo di fronte al miglior prezzo di sempre, che si tradurrà in una spesa di soli 649,00€ invece di 899,00€.

HP Gaming Victus 16

Salendo un pochettino di budget, ma restando sempre sotto la soglia dei 1.000 euro, riteniamo che non ci sia di meglio, in termini di rapporto qualità-prezzo, di HP Gaming Victus 16. Scontato di ben 550 euro, potrete acquistare questo portatile con RTX 3060 e Intel Core i5-11400H a soli 899,00€ anziché 1.449,00€. Un’offerta molto conveniente, come dimostra anche il prezzo più basso di sempre relativo a questa configurazione, avvalorata dal fatto che si tratta di un notebook da 16 pollici, da preferire quindi da coloro che cercano un coinvolgimento maggiore nelle immagini.

MSI Pulse GL76 12UEK

Superando la soglia dei 1.000€ si entra solitamente in una fascia di prezzo in cui i notebook da gaming tendono a offrire prestazioni molto elevate, grazie a una serie di componenti di ultima generazione, sia lato scheda video che processore. Questo MSI Pulse GL76 viene proposto durante la Gaming Week a 1.399,00€, a seguito di uno sconto di 600 euro che, seppur importante, non è il migliore di sempre, anche se pareggia qualche occasione passata da questo punto di vista. Le principali specifiche tecniche vedono la presenza di una RTX 3060 abbinata a un Intel Core i7 12700H, processore abbastanza recente e dalla potenza sufficiente per gestire senza fatica le applicazioni più pesanti.

HP Gaming OMEN 16

Con il suo sconto di ben 800 euro, che fa scendere il prezzo da 2.399,00€ a 1.599,00€, questo HP Gaming OMEN 16 è uno dei portatili meglio scontati di questa Gaming Week. Parliamo di un modello da 16 pollici con risoluzione QHD e frequenza di aggiornamento che può essere spinta fino a 165Hz, specifiche di alto livello che vengono gestite da un hardware adatto. Abbiamo infatti una potente RTX 3070, ovviamente in formato mobile, e un AMD Ryzen 9 5900HX, il tutto con l’aiuto di ben 32GB di RAM. Da citare poi la tastiera retroilluminata e il logo OMEN illuminato situato dietro allo schermo.

MSI Vector GP76 12UHS

Se saliamo di budget, troviamo notebook venduti con sconti di quasi 1.000 euro. È il caso di questo MSI Vector GP76 12UHS da 17 pollici, che passa da 2.999,00€ a 2.099,00€. Con questo modello le prestazioni si fanno davvero interessanti, andando a soddisfare il pubblico più esigente. È equipaggiato infatti con una potentissima RTX 3080 Ti e da un altrettanto ottimo Intel i7-12700H, componenti che insieme vi permetteranno di giocare ai titoli più pesanti non solo con qualità grafiche alte, ma anche a elevati FPS. Senza dubbio uno dei notebook da gaming più potenti presenti in questa Gaming Week.

MSI Raider GE68HX

Se non ponete limiti sul budget, ma volete comunque risparmiare diverse centinaia di euro su un notebook dalle prestazioni ai vertici della categoria, allora vi proponiamo MSI Raider GE68HX, che è davvero il portatile più potente messo a disposizione da Amazon nella sua ultima Gaming Week. Qui troviamo le ultimissime soluzioni hardware disponibili oggi in commercio, come il processore Intel Core i7-13700HX di 13° generazione e la RTX 4070 di Nvidia. Prestazioni dunque al top, così come il design di questo modello, che vanta una striscia RGB sulla scocca frontale, per un effetto di illuminazione personalizzabile e accattivante. Nonostante sia la prima volta che viene scontato, potrete risparmiare ben 400 euro.

