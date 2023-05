Come saprete, ieri Amazon ha avviato la Gaming Week e noi di Tom’s Hardware ci siamo prodigati nel segnalarvi alcune offerte imperdibili, come quella riguardante il monitor Samsung Odyssey G9. A questo giro facciamo qualcosa di diverso, ma sempre a tema risparmio, spinti proprio dalle numerose occasioni d’acquisto disponibili in queste ore sul colosso dell’e-commerce.

Vi guideremo attraverso i componenti necessari per creare un PC gaming capace di soddisfare la maggior parte dei videogiocatori, con prestazioni che consentiranno di giocare senza problemi alle risoluzioni più popolari, come Full HD e Quad HD, mantenendo sempre alto il numero di framerate e le impostazioni grafiche. Visto che parliamo di componenti separati, spetterà a voi procedere con l’assemblaggio del PC, iniziando con lo spacchettare la scheda madre, sulla quale installare poi RAM, SSD, scheda video e altro.

Le offerte della Gaming Week, valide fino al 28 maggio, hanno ridotto i prezzi di molti componenti hardware, motivo per cui assemblare da zero un PC è oggi un’ottima opportunità per risparmiare. Non tutti i prodotti che riporteremo in calce fanno parte di questa iniziativa ma, a conti fatti, la configurazione che abbiamo pensato per voi sarà comunque vantaggiosa dal punto di vista economico.

Come anticipato, ci siamo posti come target il 1080p e 1440p e, per questo, abbiamo cercato di rimanere intorno alla soglia dei 1.000 euro, evitando così di spendere più del dovuto. Ovviamente ci siamo assicurati che i componenti siano compatibili tra loro e che tutti possano essere utilizzati al 100% senza colli di bottiglia.

Scheda madre

L’assemblaggio di un PC desktop inizia con la scheda madre. Questa edizione della Gaming Week ha fatto sì che convenisse creare una piattaforma basata su Intel, con protagonista la MSI PRO B760-P. Si tratta di una scheda madre con socket LGA 1700, ben costruita e con supporto a memorie fino a 5333 MHz. Gli slot per la RAM sono 4, per un totale di 64GB supportati, molto longeva da questo punto di vista. Questo modello integra poi il Bluetooth e il Wi-Fi, utili per non ricorrere a dispositivi esterni, risparmiando così spazio per altre periferiche. 6 sono le porte USB e 2 di queste sono di tipo USB 3.2 Gen 2, per la massima velocità di trasferimento. Nel corso della Gaming Week, Amazon la propone a 153,00€ invece di 199,00€.

VEDI SU AMAZON

Processore

Avendo scelto una scheda madre con socket LGA 1700, il processore non poteva che essere un Intel. Il più vantaggioso messo a disposizione da Amazon in questa Gaming Week è il Core i5 13600KF, acquistabile a soli 287,59€. La F indica che il chip è sprovvisto della grafica, affidata totalmente alla scheda video dedicata, a dimostrazione di come sia pensato al gaming. La K indica invece che si tratta di un processore con moltiplicatore sbloccato, adatto quindi per un eventuale overclock semplificato. La parte più interessante di questo modello sono appunto le prestazioni in gaming, visto che la frequenza di 5.1 GHz, abbinata alla cache secondaria di 24MB, consente di raggiungere prestazioni di alto livello. In Full HD, dove solitamente il processore acquisisce un’importanza maggiore, il Core i5 13600KF gestisce benissimo i carichi di lavoro, anche con schede video di fascia alta.

VEDI SU AMAZON

Alimentatore

Questo è uno dei pochi componenti a non essere presente tra le offerte della Gaming Week. Tuttavia, scavando tra le proposte dell’e-commerce, riteniamo che il Cooler Master XG650 Plus Platinum sia un’ottima scelta, poiché proposto in queste ore a uno dei prezzi più bassi di sempre. Basteranno infatti 149,00€ anziché 229,98€ per acquistarlo. Per la configurazione da noi creata, questo modello sarà più che sufficiente per alimentare il PC, visto che parliamo di un 650W con certificazione 80 Plus Platinum, che si tradurrà in un’efficienza di oltre il 92%. In altre parole, significa che i 650W dichiarati dal produttore sono quasi tutti reali, pertanto reggerà anche futuri upgrade con schede video e processori più potenti. Con i condensatori giapponesi, l’affidabilità sarà al top, mentre con il display digitale integrato potrete monitorare in tempo reale informazioni relative alle prestazioni. L’alimentatore è completamente modulare, quindi potrete collegare solo i cavi necessari per il corretto funzionamento, per un cable management pulito e ordinato.

VEDI SU AMAZON

SSD

Non abbiamo avuto incertezze per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, visto che Amazon propone la versione da 1TB di Lexar NM710 a soli 57,20€, cifra mai così bassa da quando questo SSD è stato introdotto sul mercato. Il formato è l’ormai ben noto M.2 2280 PCIe Gen4x4, che garantisce prestazioni superiori rispetto al vecchio SATA. Questo modello arriva fino a 5000MB/s in lettura e 4500MB/s in scrittura, rivelandosi ottimo per un PC moderno e ad alte prestazioni.

VEDI SU AMAZON

RAM

La Gaming Week di questa edizione ha parecchio da offrire in termini di memorie RAM. Noi abbiamo deciso di proporvi il kit Corsair Vengeance RGB RS da 16GB, composto da due banchi da 8GB, in quanto acquistabile anch’esso al prezzo più basso di sempre. Parliamo di soli 59,99€ invece di 99,99€ per delle RAM DDR4 C18 da 3600MHz, che assicurano tempi di risposta brevi e che integrano un sistema di illuminazione RGB dinamico, con LED regolabili singolarmente. Oltre alle prestazioni avrete quindi un PC con un’estetica accattivante, grazie all’effetto luminoso che produrranno i due banchi di RAM dopo averli installati. Queste RAM integrano poi un dissipatore di calore in alluminio su ciascun modulo, ideale per sorvolare i limiti causati dalle temperature elevate dopo un eventuale overclock al sistema. A tal riguardo, vi verrà in aiuto anche la tecnologia Intel XMP, progettata per sfruttare al massimo le prestazioni offerte dai processori Intel Core.

VEDI SU AMAZON

Scheda video

Sebbene qualsiasi componente sia fondamentale per il corretto funzionamento del computer, la scheda video è forse il più rilevante di tutti, soprattutto per un PC da gaming. La Gaming Week non propone molto da questo punto di vista, ma gli ultimi cali di prezzo hanno fatto sì che la AMD RX 6750XT sia la più interessante per il target prefissato a inizio articolo. Il motivo è presto detto: Amazon la propone a soli 380,00€, che è un prezzo davvero molto vantaggioso, in quanto parliamo di una scheda video che, fino a poche settimane fa, si faceva fatica ad acquistare a meno di 450 euro. Le prestazioni sono ottime, da gestire senza troppa fatica anche il QHD. Se si guarda alla controparte Nvidia, valide alternative in questa fascia di prezzo non ce ne sono, anche se una risposta potrebbe arrivare dalle prossime RTX 4060.

VEDI SU AMAZON

Case

Nonostante siano presenti in grande quantità, con forme e dimensioni più disparate, la Gaming Week non offre case in offerta. Abbiamo comunque cercato di proporvi un modello acquistabile a prezzo scontato e abbiamo concluso che il Tecware Forge M è il più interessante. Parliamo di un case con pannello frontale full mesh, ideale per il massimo airflow, e con dettagli a forma poligonale che gli conferiscono quel tocco di stile utile per contraddistinguersi dagli altri. Le ventole preinstallate sono 4 (3 frontali e 1 posteriore), tutte ARGB e da 12 cm. Volendo ne potrete aggiungere altre 2, ottenendo così un airflow ancora migliore. Come ogni case di buona fattura, la parte laterale è in vetro temperato con apertura a battente, vale a dire studiata per consente di aprire il pannello come si farebbe con una porta, per un accesso all’interno del case facile e veloce. Il prezzo? Soltanto 59,99€!

VEDI SU AMAZON

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!