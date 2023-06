Il trend degli “Amazon Finds” con alcuni dei prodotti più virali su TikTok, permette di scoprire vere e proprie chicche da portare a casa quanto prima. Dal tech fino al gamia, avrete la possibilità di scoprire moltissimi prodotti di vario genere, tra cui alcuni dei più interessanti “must have” da aggiungere alla vostra postazione PC!

Nella nostra breve ma incisiva guida, infatti, abbiamo deciso di guidarvi nella scelta di prodotti che non dovreste assolutamente farvi scappare, fintanto che sono disponibili su Amazon. Da altoparlanti Kawaii fino a luci per dare un tocco di design al vostro setup: le proposte sono varie, per tutte le tasche e super valide, per cui vi consigliamo di sfruttare quanto prima la lista per portare a casa i prodotti perfetti per voi!

Per questo, vi invitiamo a trovare l'articolo perfetto per voi all'interno della nostra lista di "Amazon Finds".

7 Amazon Finds per la tua postazione PC

Divoom Ditoo

Tra gli accessori da aggiungere alla vostra postazione, non poteva mancare questo meraviglioso speaker dal design impareggiabile. Virale su TitTok da moltissimo tempo, il Divoom Ditoo è un best seller assoluto del brand e non sempre è disponibile su Amazon, per cui vi consigliamo di sfruttare l’occasione fintanto che è in stock. Cosa lo rende particolare? Il design a forma di PC con tastiera, utilizzabile tra l’altro, e pieno di colori personalizzabili per dare un tocco di stile alla vostra scrivania.

Akko ACR 61 RGB

Di tastiere da gaming, anche dei grandi e noti brand, ne abbiamo viste di ogni tipo e per ogni prezzo. Ma questo modello meccanico, disponibile anche a poco più di 100 Euro, è la proposta ideale per chi vuole rendere il proprio setup a tema kawaii. Ispirata dalla bellezza dei fiori di prunus lannesiana nella nebbia bianca, la tastiera sfrutta un backgroud bianco puro e aggiunge tappi rosa chiaro e rosa scuro per adornarlo! I keycaps double-shot di cui è dotata, inoltre, sono estremamente durevoli e resistenti all’usura.

Creative Pebble Pro

Vorreste aggiungere un sistema audio minimale, non troppo sgargiante e di un colore classico alla vostra scrivania? I Creative Pebble Pro sono una vera e propria chicca, in grado di assicurarvi la qualità di uno dei brand più conosciuti del settore ma un prezzo davvero contenuto. Un vero must have, che non si conosce particolarmente visto le altre proposte di Crative. Con un’unica connessione USB-C per audio e alimentazione, gli altoparlanti Creative Pebble V3 vi offrono un audio USB amplificato, con intensità raddoppiata e prestazioni migliorate! Gli altoparlanti 2.0 offrono anche un’opzione di connettività wireless, per consentirvi la riproduzione senza fili dai dispositivi mobili con Bluetooth 5.0.

Orologio LED

State valutando un accessorio utile da aggiungere al vostro setup PC e magari anche a basso budget? Questo orologio LED è la proposta perfetta per voi ed è disponibile a un prezzo di appena 20 Euro. Potrete utilizzarlo come sveglia digitale, regolarne manualmente la luminosità e controllarlo a distanza con il comodo telecomando incluso con l’acquisto. Da non farvi scappare, fintanto che è disponibile!

Strisce LED Govee

Cercate da tempo un modo economico ma di qualità per illuminare al meglio tutta la postazione PC? Queste strisce LED Govee sono la proposta perfetta per voi. Queste luci da gioco Govee contengono 42 segmenti controllabili per effetti di illuminazione RGBIC personalizzabili e visualizzano più colori. L’innovativa tecnologia di illuminazione invertita elimina gli spot luminosi e le lacune delle tradizionali strisce LED, protegge i vostri occhi dall’abbagliamento e offre effetti di illuminazione impeccabili per un’illuminazione fluida e ininterrotta.

Bunny phone stand

Questo supporto per telefono, adatto anche per cuffie o per controller, cè dotato di una base ponderata e di un’asta in lega di alluminio che riduce il baricentro. Pertanto, questo è abbastanza stabile da supportare i dispositivi senza perdere l’equilibrio. Inoltre, la forma a orecchie di coniglio e la colorazione rosa lo rendono un accessorio davvero delicato da avere sulla propria scrivania!

Kit di pulizia per tastiera

Da tempo cercate un modo rapido ed efficiente per pulire la vostra tastiera? Il di pulizia in questione è la proposta ideale! Con il set, otterrete: la spazzola retrattile, l’estrattore, la penna con punta in metallo, la penna in plastica, la spugna floccata, la spazzola morbida, lo spray e vari panni di differenti tessuti. Il design, si inserisce perfettamente in una borsa o in un cassetto della scrivania per risparmiare spazio. La mini spazzola e l’estrattore ad alta densità sono ideali per una pulizia pc profonda tra i tasti più piatti della tastiera del laptop.

