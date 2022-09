Nelle scorse ore AMD ha condiviso alcuni dettagli sulle future APU 7020, conosciute anche come “Mendocino”: la gamma è destinata a notebook di fascia medio-bassa e comprende due processori Ryzen e un Athlon Gold, sarà basata sull’architettura Zen 2 (come indicato dal nome, che segue le nuove regole di nomenclatura di AMD) e prodotto a 6nm.

I primi portatili basati su Mendocino arriveranno nell’ultimo trimestre dell’anno, tra ottobre e dicembre. Parliamo di prodotti destinati principalmente a un uso domestico, dove il browser è il software principale: AMD si è quindi focalizzata su prestazioni migliori e una maggior durata della batteria, per consentire agli utenti di poter usare questi notebook lontani dalla presa di corrente per un buon numero di ore: si parla di un’autonomia fino a 12 ore, anche grazie a hardware dedicato alla riproduzione video e audio.

I tre chip saranno Ryzen 3 7320U, Ryzen 5 7520U e Athlon Gold 7220U. La configurazione massima sarà 4 core / 8 thread con frequenze fino a 4,3GHz in Boost e grafica integrata Radeon 610M, oltre al supporto a RAM LPDDR5. AMD afferma inoltre che, grazie al supporto agli SSD NVMe BGA (Ball Grid Array), anche i tempi di avvio dei futuri notebook con APU 7020 saranno più veloci.

Athlon Gold 7220U Ryzen 3 7320U Ryzen 5 7520U Core / thread 2 / 4 4 / 8 4 / 8 Frequenza base / boost 2,4 / 3,7 GHz 2,4 / 4,1 GHz 2,8 / 4,3 GHz Cache 5 MB 6 MB 6 MB TDP 8-15 watt 8-15 watt 8-15 watt

Nella presentazione l’azienda ha confrontato il Ryzen 3 7320U con il Core i3-1115G4, soluzione Intel Tiger Lake che, secondo AMD, è comune trovare oggi nei portatili di questa fascia. Stando ai dati condivisi, il Ryzen 3 è il 31% più veloce nel test Productivity di PCMark 10, il 58% più veloce in Cinebench R23 multi-thread e fino all’80% più veloce in 7-Zip. Il Ryzen 3 7320U sarebbe più veloce anche nell’avvio delle applicazioni, ottenendo un punteggio il 31% superiore nel benchmark “App Start” di PCMark 10.

Se consideriamo che l’APU Ryzen è stata testata con solo 4GB di RAM, contro gli 8GB disponibili sul sistema Intel, i risultati sembrano davvero impressionanti; c’è da dire però che non sappiamo quale tipologia di RAM sia presente sul notebook Intel e, come saprete, la velocità delle RAM può influire molto sui risultati di certi benchmark.

Non sono state invece condivise molte informazioni sulla grafica integrata Radeon 610M, ma dovrebbe essere in grado di gestire fino a 4 schermi e permette di giocare in 720p a 60 FPS. Un sistema con Athlon Gold 7220U, 4GB di RAM e SSD NVMe da 1TB è riuscito a far girare League of Legends a 84,34 FPS medi, CS:GO a 97,28 FPS e Dota 2 a 61,23 FPS. Purtroppo al momento non si hanno altre informazioni, ma i risultati sembrano incoraggianti se pensiamo al tipo di prodotto di cui stiamo parlando.