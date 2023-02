Nella giornata di ieri, vi abbiamo parlato del futuro chipset A620 di AMD, che dovrebbe permettere ai partner della nota azienda di Sunnyvale di proporre schede madri più economiche delle attuali, consentendo ai consumatori finali di poter assemblare sistemi basati sugli ultimi processori Ryzen serie 7000 sborsando un quantitativo inferiore di denaro, sebbene permanga l’obbligo di utilizzare le costose memorie DDR5.

Stando a HKPC, AMD sta preparando due versioni del prossimo chipset A620: il primo ha il nome in codice Promontory 21 e sarà seguito da Promontory 22, che avrà con le stesse specifiche hardware. Grazie ad A620, sarà possibile avere motherboard presumibilmente dal costo vicino ai 125 dollari. Per il momento, conoscevamo solo alcuni modelli realizzati da ASUS e Gigabyte, mentre le specifiche complete rimangono ancora avvolte nel mistero.

Recentemente, il noto leaker “ch11eddog”, che in precedenza aveva condiviso informazioni confidenziali inerenti ad AMD e MSI, ha dichiarato di aver ottenuto le specifiche del chipset A62o. Come prevedibile, A620 non supporterà l’interfaccia PCI Express 5.0, ma solo 28 linee PCIe 4.0 dalla CPU, mentre quelle del chipset saranno limitate a PCIe 3.0. Si tratta decisamente di un passo indietro rispetto alla serie B650 che offre PCIe 5.0 opzionale nella variante Extreme e supporto PCIe 4.0 di default.

AMD A620 chipset vs B650. CPU overclocking is not supported on A620. pic.twitter.com/LT4TKnJM3m — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) February 1, 2023

Inoltre, le schede madri A620 non supporteranno l’overclocking della CPU, ma permetteranno l’overclocking delle memorie, sia manualmente che tramite i profili AMD EXPO. Ricordiamo che alcune schede madri A520 consentivano l’overclocking tramite la modifica del BCLK, ma non si trattava di una funzione standard per la serie di fascia bassa di AMD.

In precedenza, la società aveva dichiarato che le schede madri AM5 sarebbero partite da 125 dollari, ma attualmente nessuna delle motherboard B650 disponibili sul mercato raggiunge tale prezzo. L’arrivo del chipset A620 potrebbe finalmente dare la possibilità agli utenti di acquistare schede madri a basso costo.