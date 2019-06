AMD Adrenalin 19.6.1, i nuovi driver aggiungono il supporto all’Xbox Game Pass

La versione 19.6.1 dei driver AMD Adrenalin 2019 Edition introduce il supporto all'Xbox Game Pass per PC, annunciato da Microsoft all'E3 2019.

Durante la sua conferenza all’E3 2019, Microsoft ha annunciato la disponibilità in versione beta di Xbox Game Pass anche per gli utenti PC, disponibile in offerta speciale a 1 euro per il primo mese e successivamente a 3,99 euro ogni 30 giorni.

In concomitanza con l’annuncio, AMD ha rilasciato la versione 19.6.1 Beta dei driver Adrenalin 2019 Edition. Oltre a correggere un bug di AMD Link, i nuovi driver aggiungono il supporto proprio alla versione PC del Microsoft Xbox Game Pass.

I driver sono disponibili per il download direttamente dal sito di AMD. Essendo una beta, vi ricordiamo che oltre ai problemi noti (che vi riportiamo qui sotto) potreste incorrere in altri bug non segnalati.

Non è possibile eseguire streaming o caricare video su Facebook tramite la funzione Radeon ReLive;

Se si possiede un portatile Asus TUF Gaming FX505, quando il sistema è in idle la scheda grafica dedicata potrebbe scomparire dal gestore dispositivi;

L’overlay Performance Metrics e il software Radeon WattMan potrebbe mostrare letture errate se si utilizza una scheda grafica AMD Radeon VII;

Potrebbero verificarsi problemi di instabilità del sistema su Acer Swift 3 con processore AMD Ryzen se, durante l’installazione dei nuovi Adrenalin 2019 Edition 19.6.1, si sceglie l’opzione “installazione pulita”.

Pur essendo in beta, Xbox Game Pass per PC offre già oltre 100 titoli, e molti altri sono in dirittura d’arrivo. Tra i giochi disponibili troviamo anche nomi noti e importanti come Hellblade: Senua’s Sacrifice, Football manager 2019, Forza Horizon 4, Metro Exodus e alcuni capitoli della saga di Halo.