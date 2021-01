AMD Adrenalin, i driver si aggiornano per Hitman 3

AMD ha pubblicato un nuovo driver grafico per supportare il recentissimo titolo tripla A di Square Enix, Hitman 3. Adrenaline Driver 21.1.1, secondo AMD, può offrire fino al 10% di prestazioni in più nel titolo a risoluzione 4K con impostazioni Ultra su una Radeon RX 6800 XT, rispetto al precedente driver 20.12.1. Il driver 21.1.1 introduce anche il supporto per Quake II RTX ed integra diverse correzioni di bug.

Tra questi ultimi troviamo bugfix per la registrazione/streaming e per la corretta visualizzazione delle informazioni nell’OSD relativo alle prestazioni. Inoltre, sono state implementate alcune correzioni per titoli come Grand Theft Auto V (GTA V), PlayerUnknown’s Battlegrounds e Doom Eternal. Altri bugfix riguardano la serie di monitor Odyssey G9, che presentava problemi di visualizzazione o schermate nere se abbinata a schede grafiche AMD. Infine, sono stati risolti anche i problemi di blocco con Oculus Link in abbinamento a GPU Polaris o Vega. Tuttavia, rimangono ancora senza una soluzione diversi bug, tra cui lo sfarfallio della luminosità con Freesync e la riproduzione di un gioco in modalità finestra senza bordi, nonché lo sfarfallio del display con schede grafiche Vega collegate a due monitor, quando uno di essi è impostato su una frequenza di aggiornamento elevata.

Permane anche un problema con Metro Exodus, il quale può essere ancora vittima di arresti anomali con DXR Ray Tracing abilitato. Le funzionalità di registrazione/streaming di Radeon potrebbero non funzionare sui prodotti della serie HD 7800 e, infine, Enhanced Sync potrebbe causare una schermata nera su alcuni sistemi, ma è possibile disattivare tale funzionalità per aggirare il problema.

Per una lista completa dei cambiamenti vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di AMD dove è possibile consultare anche una lista di tutti i modelli compatibili con questo driver. Potete effettuare il download di AMD Radeon Software 21.1.1 da questo link. Dopo l’installazione è consigliato un riavvio di sistema per permettere a Windows il corretto caricamento della nuova versione di driver per la vostra GPU.