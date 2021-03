AMD Adrenalin, i nuovi driver attivano il Ray Tracing in questo titolo

AMD ha pubblicato il nuovo driver grafico Adrenalin 21.3.2 che aggiunge il supporto a diversi videogiochi, tra cui Dirt 5, oltre a correggere molteplici problemi riscontrati dagli utenti. In particolare, in Dirt 5 è ora possibile attivare gli effetti Ray Tracing tramite la libreria DirectX Raytracing (DXR).

Dirt 5 è stato lanciato originariamente alla fine dello scorso anno, ma Codemasters ha lavorato negli ultimi mesi a stretto contatto con AMD per portare il supporto DXR sulle nuove schede grafiche della serie Radeon RX 6000 basate sull’architettura RDNA 2. Sfortunatamente c’è voluto più tempo del previsto, ma ora finalmente i possessori delle suddette GPU potranno godere di questo divertente racing game al massimo livello di dettaglio e sarà interessante vedere quando costerà attivare gli effetti ray tracing in termini di prestazioni. AMD ha inoltre aggiunto alcune ottimizzazioni per i recenti Outriders e Evil Genius 2: World Domination, ma non sono state fornite indicazioni relative ai miglioramenti apportati.

Ecco l’elenco dei cinque bug più importanti risolti con questo update:

La Radeon RX 6700 non riporterà più valori di clock errati nel software AMD.

La corruzione delle ombre è stata risolta in Insurgency: Sandstorm sulle schede video della serie Radeon RX 6000.

Risolto il problema relativo al cambio della risoluzione del desktop in Windows quando si spegneva e si riaccendeva un monitor.

I pulsanti di avvio e annullamento non dovrebbero più sparire durante il ridimensionamento del software Radeon.

Non dovreste più visualizzare una schermata nera quando abilitate Radeon FreeSync e impostate un gioco in modalità a schermo intero o finestra senza bordi sulle GPU della serie Radeon RX 6000.

Per una lista completa dei cambiamenti vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di AMD dove è possibile consultare anche un elenco di tutti i modelli compatibili con questo driver. Potete effettuare il download di AMD Radeon Software 21.3.2 da questo link. Dopo l’installazione è consigliato un riavvio di sistema per permettere a Windows il corretto caricamento della nuova versione di driver per la vostra GPU.