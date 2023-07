Secondo il sito MyDrivers AMD si sta preparando per aggiungere il supporto all’ultima versione di USB4 alla prossima generazione di schede madre AM5. Il massimo dirigente dell’azienda, Lisa Su, sta attualmente facendo visita a diversi fornitori e sarebbe questa una delle ragioni. Tra i partner in questione, il nome più rappresentativo da questo punto di vista è senza dubbio Asmedia – azienda specializzata nella produzione di chip per schede madri e controller USB.

La collaborazione tra AMD e Asmedia, inoltre, dovrebbe portare anche il supporto a Thunderbolt 4 sulle schede madre AMD di prossima generazione.

Photo Credit: USB-IF

Potremmo vedere queste novità tra non molto; le motherboard AM5 di prossima generazione, infatti, dovrebbero arrivare sul mercato insieme ai processori Ryzen 8000 Zen 5.

Chi prevede di assemblare un PC nei prossimi mesi, quindi, ha ora l’opzione di attendere ancora un po’ e prendere hardware con queste nuove specifiche. Per la maggior parte di noi forse le prestazioni superiori nel trasferimento dati non sono determinanti, ma non è detto che sia così per tutti: con una velocità potenziale di 80 GBps la prossima generazione di schede madri AMD può rappresentare un investimento molto interessante per chi lavora con grandi quantità di dati e ha bisogno di muoverli velocemente.