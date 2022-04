Il socket AM5 di AMD, che dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno, supporterà i nuovi processori Ryzen 7000 ma potrebbe essere compatibile solamente con le RAM DDR5, stando a quanto riportato dai colleghi di Tom’s Hardware che hanno consultato diverse loro fonti.

Le RAM DDR5 presentano circuiti integrati di gestione dell’alimentazione (PMIC) e VRM integrati, che però hanno sofferto la produzione a causa della pandemia. Se da una parte è vero che i prezzi potrebbero migliorare a fronte di una maggiore offerta di VRM e PMIC, dall’altra a causa dei tempi di consegna in aumento e le nuove limitazioni in Cina, il tempo necessario per vedere un assestamento dei prezzi potrebbe essere ancora lungo.

Se la notizia del supporto solamente alle RAM DDR5 venisse confermata potrebbe rivelarsi uno svantaggio per AMD, anche per via dei prezzi elevati, nella sua sfida con Intel e i suoi Raptor Lake in arrivo quest’anno, che supporteranno sia le memorie DDR5 che quelle DDR4, offrendo quindi più libertà e versatilità agli utenti finali. Solamente nel caso in cui le CPU Ryzen 7000 dovessero integrare un doppio controller di memoria allora il supporto alle DDR4 potrebbe essere presente, magari su chipset destinati alla fascia media e bassa, tuttavia secondo le indiscrezioni è difficile che ciò possa accadere.

Oltre a questo, in base a quanto emerso in un recente rapporto, AMD userà un’architettura a doppio chiplet per il modello X670, ovvero quello destinato alla fascia alta. I chip saranno identici e non più con la soluzione North/South bridge come avveniva in passato, al fine di aumentare il supporto per le periferiche esterne e ottenere vantaggi in termini di costi. Per il modello B650, invece, verrà mantenuto il singolo chip che si collegherà alla CPU Ryzen 7000 con connessione PCIe 4 x4 e avrà quattro porte SATA e svariate uscite USB.