AMD ha annunciato i nuovi processori Ryzen 7000 Pro per PC desktop e notebook (sia ultraportatili che workstation) business, progettati per rispondere alle sfide moderne: riuscire a collaborare in maniera efficace in ogni situazione, massimizzare la longevità, uso di tecnologie IA per aumentare la produttività e risolvere anche i problemi inaspettati ed essere ecosostenibili.

Iniziamo dalla gamma mobile, che si arricchisce di sei nuove proposte, tre ad alte prestazioni e tre a basso consumo. La famiglia Ryzen 7040HS Pro è composta da Ryzen 9 Pro 7940HS, Ryzen 7 Pro 7040HS e Ryzen 5 Pro 7640HS, mentre la lineup Ryzen 7040U Pro è formata da Ryzen 7 Pro 7840U, Ryzen 5 Pro 7640U e Ryzen 5 Pro 7540U. Qui sotto vi lasciamo tutte le specifiche tecniche.

Ryzen 9 Pro 7940HS Ryzen 7 Pro 7840HS Ryzen 5 Pro 7640HS Core / Thread 8 / 16 8 / 16 6 / 12 Frequenza base / boost 4,0 GHz / 5,2 GHz 3,8 GHz / 5,1 GHz 4,3 GHz / 5 GHz Cache 24 MB 24 MB 22 MB TDP 35 – 54 watt 35 – 54 watt 35 – 54 watt

Ryzen 7 Pro 7840U Ryzen 5 Pro 7640U Ryzen 5 Pro 7540U Core / Thread 8 / 16 6 / 12 6 / 12 Frequenza base / boost 3,3 GHz / 5,1 GHz 3,5 GHz / 4,9 GHz 3,2 GHz / 4,9 GHz Cache 24 MB 22 MB 22 MB TDP 15 – 28 watt 15 – 28 watt 15 – 28 watt

Secondo AMD, le soluzioni concorrenti (in particolare il Core i7-1370P) sono poco efficienti e assicurano poca autonomia; al contrario, il nuovo Ryzen 7 Pro 7840U offre prestazioni per la produttività quotidiana e per un multitasking senza compromessi, pur garantendo una buona efficienza energetica e lunga durata della batteria.

Secondo i benchmark condivisi da AMD, il chip è il 12% più veloce del Core i7-1370P nella suite office, risultando allo stesso tempo il 15% meno energivoro, per un rapporto prestazioni/watt migliori del 29%. L’autonomia invece raggiunge le 6 ore e 48 minuti in un dispositivo con una batteria da 51,3Wh, superando anche Apple M2 Pro (6:13 con una batteria da 69,6Wh) e garantendo il 70% di autonomia in più rispetto a un laptop con Core i7-1370P e batteria da 54Wh, che non va oltre le 4 ore; i test sono stati effettuati con Microsoft Teams, estremamente diffuso nelle aziende.

La gamma desktop si arricchisce invece con tre modelli, Ryzen 9 Pro 7945, Ryzen 7 Pro 7745 e Ryzen 5 Pro 7645. Qui i confronti sono stati fatti usando il Ryzen 5, che è fino al 45% più veloce del suo predecessore Ryzen 5 Pro 5650G in produttività e creazione contenuti e fino al 48% migliore del Core i5-13400 (nel test PCMark 10 Productivity).

Ryzen 9 Pro 7945 Ryzen 7 Pro 7745 Ryzen 5 Pro 7645 Core / Thread 12 / 24 8 / 16 6 / 12 Frequenza base / boost 3,7 GHz / 5,4 GHz 3,8 GHz / 5,3 GHz 3,8 GHz / 5,1 GHz Cache 76 MB 40 MB 38 MB TDP 65 watt 65 watt 65 watt

I chip sono tutti basati sulla nuova architettura Zen 4 prodotta con i 5nm di TSMC (così come quelli mobile descritti poco sopra) e integrano una grafica Radeon, oltre al supporto per PCIe 5.0 sia per l’SSD che per la GPU. Trattandosi di processori “Pro” difficilmente arriveranno sul mercato retail, ma i primi sistemi (notebook e desktop preassemblati) che li integrano dovrebbero debuttare ed essere disponibili per le aziende nelle prossime settimane.