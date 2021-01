AMD, avvistate due CPU Ryzen non ancora annunciate

Sembra che AMD abbia un paio di CPU non ancora annunciate in sviluppo, vale a dire il Ryzen 7 5700G e il Ryzen 9 5980HX, come avvistato dal noto leaker @KOMACHI_ENSAKA. Infatti, questi nomi sono apparsi di recente nel database dell’organizzazione USB-IF. USB-IF è responsabile della creazione e dello sviluppo delle specifiche USB e, per questo motivo, è assolutamente affidabile per quanto concerne la nomenclatura di questi due processori.

Nonostante la mancanza di informazioni ufficiali, possiamo ipotizzare che il Ryzen 7 5700G sia equipaggiato con una GPU integrata, data la presenza della lettera “G” che tipicamente indica che si tratta di una APU. AMD ha a listino il Ryzen 7 4700G, dotato di otto core, ma si tratta di un prodotto rivolto al mercato OEM. È quindi possibile che questo Ryzen 7 5700G sia il suo diretto successore, magari dotato di nuovi core basati sull’architettura Zen 3.

Il Ryzen 9 5980HX è misterioso quanto il Ryzen 7 5700G, ma dal nome possiamo supporre che si tratti di un processore mobile di fascia alta. Recentemente è emersa l’esistenza di un Ryzen 9 5900HX con una frequenza di boost di 4,7GHz e prestazioni vicine a quelle del processore desktop Core i9-10900K. Il Ryzen 9 5980HX potrebbe essere una variante con clock più alto del 5900HX o forse un modello dotato di un numero di core maggiore.

Il CES 2021, sebbene si svolgerà in maniera virtuale quest’anno, è orami imminente. AMD potrebbe sfruttare l’occasione per presentare ufficialmente la sua nuova line-up di processori mobile, quindi vi consigliamo di seguirci attentamente nel corso della prossima settimana per tutte le ultime novità. Questa mattina vi abbiamo anche “messo a nudo” la nuova serie di APU AMD Ryzen 5000, nome in codice Cezanne.