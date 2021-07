AMD: avvistate nuove CPU Zen 2, a cosa serviranno?

I processori Ryzen 5000 (nome in codice Vermeer) basati sull’architettura Zen 3 di AMD sono tra le migliori CPU attualmente sul mercato. Tuttavia, sembrerebbe che il produttore di chip abbia un eccesso di die Zen 2 poiché, come riportato dal noto leaker Komachi_Ensaka, sono stati registrati tre processori inediti presso l’ente USB-IF.

Infatti, possiamo notare la presenza dei chip Athlon Gold 4100GE, Ryzen 5 4500 e Ryzen 3 4100, tutti facenti riferimento alla revisione A1. Dati i nomi dei modelli, questi processori potrebbero costituire solo un aggiornamento delle loro controparti Ryzen 3000, ma c’è anche la possibilità che si tratti di varianti speciali per gli OEM (e sappiamo molto bene che la compagnia è ormai abituata a realizzare design personalizzati per i suoi partner).

L’Athlon Gold 4100GE potrebbe essere il successore dell’Athlon Gold 3150GE, che è un’APU OEM. I modelli Athlon Gold di AMD dispongono di soluzioni grafiche Vega integrate e l’Athlon Gold 4100GE non dovrebbe costruire un’eccezione. Sebbene non conosciamo il numero di core o le sue velocità di clock, la denominazione GE ci suggerisce che l’Athlon Gold 4100GE sia limitato a un TDP di 35W.

D’altra parte, è ragionevole presumere che Ryzen 5 4500 e Ryzen 3 4100 siano i successori diretti, rispettivamente, di Ryzen 5 3500 e Ryzen 3 3100. Per fare un confronto, il Ryzen 3 3500 è un chip esa-core, mentre il Ryzen 3 3100 è un quad-core. Entrambi dispongono di core Zen 2, aderiscono a un TDP di 65W e sono privi di GPU integrata. Sospettiamo che Ryzen 5 4500 e Ryzen 3 4100 erediteranno la maggior parte delle caratteristiche dei loro predecessori, ma plausibilmente avranno frequenze più elevate.

Non si sa quando AMD abbia presentato la domanda all’USB-IF, ma ciò rappresenta una prova più che sufficiente per affermare che l’azienda abbia preparato i tre processori. Per il momento, ovviamente, non ci rimane altro che attendere la loro comparsa all’interno di qualche dispositivo.