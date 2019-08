Mercato delle GPU, AMD supera Nvidia per la prima volta dopo 5 anni

Secondo uno studio di Jon Peddie Research (JPR), AMD ha fatto segnare un forte aumento delle consegne totali di GPU nel secondo trimestre 2019. L'azienda ha superato Nvidia per la prima volta dopo 5 anni.

Jon Peddie Research (JPR) ha reso disponibili i dati relativi alle quote di mercato dei produttori di GPU (AMD, Intel e Nvidia) per il secondo trimestre 2019. La notizia interessante è che per la prima volta in circa cinque anni AMD è riuscita a consegnare un maggior numero di GPU rispetto a Nvidia.

Si parla di un incremento di circa il 9,85% rispetto al primo trimestre, mentre le consegne di Nvidia sono rimaste sullo stesso livello (-0,04%). Le consegne di GPU Intel sono invece scese dell’1,4%. Questi dati, lo ricordiamo, rappresentano le consegne totali di GPU, quindi includono non solo le schede video dedicate ma anche i processori con grafica integrata, ambito in cui agiscono solo AMD e Intel.

Le GPU spedite nel trimestre analizzato hanno raggiunto 76,7 milioni di unità, ben 8,93 milioni in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Vi è tuttavia stato un aumento dello 0,6% rispetto allo precedente trimestre, in controtendenza con l’andamento stagionale. AMD ha raggiunto una quota del 17,2% rispetto al 15,7% del Q1 2019, Intel è passata dal 68,2% al 66,9% e Nvidia dal 16,1% al 16%.

È abbastanza evidente che la famiglia di soluzioni Nvidia GeForce RTX non sembra aver riscosso il successo sperato da Nvidia, mentre per quanto concerne AMD, questi dati non contemplano le nuove soluzioni Radeon RX 5700, quindi sono figli della maggiore diffusione delle APU mobile e parzialmente anche di schede come la RX 570/580, vendute a prezzi molto allettanti. Intel risente invece ancora dello shortage, seppur in modo decisamente inferiore rispetto al passato.

Jon Peddie Research segnala infine una presenza inferiore di GPU dedicate nei PC rispetto allo scorso trimestre (un calo dal 29% al 27%), la crescita del 9,25% dal trimestre scorso del mercato dei PC (+3,07% su base annua) e consegne di schede video desktop in calo del 16,62% rispetto ai primi tre mesi dell’anno.