AMD Big Navi, 5120 stream processor e 24 GB di VRAM HBM2E?

Nelle ultime settimane si è vociferato di una GPU Radeon in arrivo, con prestazioni superiori del 17% a quelle della RTX 2080Ti, e doppie rispetto a quelle di una RX 5700 XT. Ebbene, oggi sono emerse le presunte specifiche di questa fantomatica GPU.

L’utente Twitter CyberPunkCat afferma di aver scoperto le specifiche della cosiddetta Radeon Big Navi di AMD, attraverso una fonte interna della compagnia SK Hynix. Per chi non lo sapesse, Big Navi è la prossima scheda video di punta del Team Red progettata per offrire un gameplay fluido in 4K.

Secondo questo informatore, Big Navi offre 80 Compute Unit per un totale di 5120 stream processor e 24 GB di VRAM HBM2E (bus da 4096 bit) che assicurano un bandwidth di ben 2 TB/s. La GPU monta anche 320 TMU e 96 ROPs, mentre la cache L2 ammonta a ben 12 MB.

Per darvi un’idea, è il doppio della cache della GPU Tesla V100 di punta di NVIDIA e della Titan RTX, nonché 3 volte quella della Radeon RX 5700 XT, basata sulla GPU Navi 10. Purtroppo, non si fa riferimento alla frequenza del chip.

GPU AMD ‘Big Navi’ Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Radeon RX 5700 XT Radeon RX 5700 Radeon RX 5600 XT Radeon RX 5500 XT Architettura 7nm+ Navi (RDNA 2nd Gen) 7nm Navi (RDNA 1st Gen) 7nm Navi (RDNA 1st Gen) 7nm Navi (RDNA 1st Gen) 7nm Navi (RDNA 1st Gen) 7nm Navi (RDNA 1st Gen) Stream Processors 5120 SP 2560 SP 2560 SP 2304 SP 2304 SP 1408 SP TMU / ROP 320 / 96 160 / 64 160 / 64 144 / 64 144 / 64 88 / 32 Base Clock TBD 1680 MHz 1605 MHz 1465 MHz 1130 MHz 1670 MHz Boost Clock TBD 1980 MHz 1905 MHz 1725 MHz 1560 MHz 1845 MHz Game Clock TBD 1830 MHz 1755 MHz 1625 MHz 1375 MHz 1717 MHz Potenza computazionale ~18-20 TFLOPs 10.14 TFLOPs 9.75 TFLOPs 7.95 TFLOPs 7.19 TFLOPs 5.19 TFLOPs VRAM 24 GB HBM2e 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 6 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Bus 4096-bit 256-bit 256-bit 256-bit 192-bit 128-bit Bandwidth 2 TB/s 448 GB/s 448 GB/s 448 GB/s 288 GB/s 224 GB/s TBP ~275W 235W 225W 180W 150W 130W Uscita 2020 (prevista) 7 luglio 2019 7 luglio 2019 7 luglio 2019 21 gennaio 2020 7 ottobre 2019

La nuova scheda grafica sarà basata sull’architettura gaming RDNA 2 e prodotta col nuovo nodo produttivo a 7nm+ di TSMC.

Ovviamente, questa è un’indiscrezione, pertanto prendetela con le pinze. Detto questo, la scheda tecnica cita il nome in codice della GPU: D32310/15. Ora, questa nomenclatura ricorda molto quella usata da AMD per la registrazione delle precedenti schede video al fine di ottenerne il permesso per la commercializzazione.