AMD ha annunciato che cambierà la nomenclatura dei futuri processori, partendo dalla serie Ryzen 7000 Mobile in uscita nel 2023 e di cui fanno parte le vociferate AMD Mendocino e AMD Dragon Range, dedicate rispettivamente ai notebook entry level da circa 500€ e a quelli di fascia più alta, destinati ai videogiocatori.

Il nuovo sistema di nomenclatura punta principalmente a facilitare la vita agli utenti, semplificando al punto tale da far capire subito all’utente medio cosa ha di fronte (banalmente, a un numero più grande corrisponde una CPU più potente), ma allo stesso tempo fornire agli appassionati tutte le informazioni tecniche del caso.

Più nel dettaglio, nei nuovi nomi dei processori ogni numero e la lettera finale corrisponderanno a specifica tecnica. Prendiamo come esempio il Ryzen 5 7640U, futuro processore usato anche da AMD per spiegare meglio la nomenclatura: il “7” indica che si tratta di un prodotto del 2023, mentre nel 2024 ci sarà “8”, nel 2025 “9”, e così via. il “6” indica il segmento, in questo caso Ryzen 5: 1 e 2 saranno usati per Athlon Silver e Gold, 3 e 4 per i Ryzen 3, 5 e 6 per i Ryzen 5, 7 e 8 per Ryzen 7 e 8 e 9 per Ryzen 9. La terza cifra, nel nostro esempio “4”, è l’architettura: qui indica Zen 4, 5 indicherà Zen 5, 3 indicherà Zen 3 e Zen 3+, e così via.

Lo “0” viene usato per indicare la Feature Isolation, sarà presente solo se necessario e lo troveremo sui modelli di fascia bassa del segmento, mentre su quelli di fascia alta ci sarà un 5. Infine, la lettera starà a indicare il form factor del prodotto e un TDP del processore: qui non ci sono molte differenze con il passato, “U” sarà usata per i modelli ultrasottili da 15-28W, HS per quelli da 35W e HX per quelli da 55W, mentre i Chromebook avranno la “C” e i dispositivi fanless da 9W la “e”.

La lineup Ryzen 7000 Mobile per il 2023 comprenderà un mix tra novità e refresh di chip del 2022, tuttavia grazie alla nuova nomenclatura si saprà sempre cosa si sta acquistando, almeno a detta di AMD: la serie Ryzen 7045 ad esempio offrirà sempre CPU “Dragon Range”, mentre i Ryzen 7040 saranno tutti della famiglia “Phoenix”.