Dopo aver lanciato la Radeon RX 7900 GRE qualche settimana fa, AMD Sembra al lavoro su un’altra scheda di questa gamma: secondo le indiscrezioni si tratterebbe della Radeon RX 6750 GRE, appartenente alla passata generazione RX 6000 basata su RDNA 2 e con GPU Navi 22, lo stesso della RX 6700.

L’indiscrezione arriva da un post apparso su X sul profilo di un leaker abbastanza affidabile, ma aspettate a gioire: la GPU infatti sembra non essere niente di speciale, solamente una RX 6700 10GB overcloccata.

A un passo dal lancio delle nuove Radeon RX 7700 XT e Radeon RX 7800 XT, e con la Radeon RX 6750 XT disponibile oggi a un prezzo davvero conveniente (come del resto quasi tutta la gamma RX 6000), qualcuno potrebbe vedere la scelta di AMD di lanciare una scheda del genere come una “presa in giro”, e forse non avrebbe tutti i torti; anche il nome è abbastanza confusionario, considerando che la Radeon RX 6750 XT ha specifiche ben superiori.

La supposta RX 6750 GRE sarebbe equipaggiata con 2304 Stream Processor, un bus 160-bit e i già citati 10GB di VRAM GDDR6, mentre la RX 6750 XT è dotata di 2560 Stream Processor, 12GB di memoria GDDR6 e un bus 192-bit. La frequenza è ignota, ma dovrebbe essere superiore ai 2450MHz della RX 6700.

Attualmente non c’è alcuna informazione riguardo disponibilità e prezzi di questa Radeon RX 6750 GRE, che potrebbe anche non arrivare mai sul mercato; stiamo pur sempre parlando di indiscrezioni, quindi è bene prendere queste informazioni con la dovuta cautela. Detto questo, in caso di novità vi aggiorneremo sulle nostre pagine.