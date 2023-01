La scorsa settimana, vi abbiamo riferito che diversi acquirenti della nuova Radeon RX 7900 XTX, una delle schede grafiche più potenti attualmente sul mercato, avevano riscontrato alcuni problemi di surriscaldamento. AMD, intervenuta sulla vicenda, aveva affermato:

Stiamo lavorando per determinare la causa principale dell’inatteso throttling riscontrato da alcuni utenti durante l’utilizzo delle schede grafiche AMD Radeon RX 7900 XTX di AMD. In base alle osservazioni effettuate finora, riteniamo che il problema sia legato alla soluzione termica utilizzata nel progetto di riferimento di AMD e che sia presente in un numero limitato di schede vendute.

Siamo impegnati a risolvere il problema per le schede interessate. I clienti che riscontrano questo inatteso throttling devono contattare il supporto AMD (https://www.amd.com/en/support/contact-call).