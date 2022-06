Non è certamente inconsueto che le aziende informatiche sviluppino tecnologie molto simili e si debba andare in tribunale per verificare se sono state impiegate informazioni già registrate da altre società. Recentemente, AMD e ATI Technologies ULC (acquisita da AMD nel 2006) hanno sporto una denuncia alla United States International Trade Commission (USITC), accusando Realtek Semiconductor e TLC Industries Holdings di aver violato cinque brevetti.

La denuncia è stata presentata lo scorso 5 maggio con la richiesta di cessazione della vendita sul suolo americano di diversi prodotti delle aziende coinvolte, che comprendono alcuni sistemi grafici, televisori digitali e relativi componenti. Per ciò che concerne ATI, si parla di tecniche di decompressione delle texture, un’architettura di elaborazione grafica con uno shader unificato e un sistema di elaborazione grafica multi-thread. I brevetti di AMD, invece, riguardano un metodo e un sistema per la sincronizzazione dei dati e degli eventi del fronte d’onda dei thread e un brevetto relativo a un’unità di elaborazione che consente la distribuzione asincrona delle attività.

Le indagini dell’USITC partiranno il prossimo 1° luglio e la prima parte di quella relativa alla sezione 337 del Tariff Act del 1930, che Realtek e TCL Holdings avrebbero violato secondo AMD e ATI, prevede la nomina di un giudice amministrativo che presieda un’udienza probatoria per determinare se vi sia stata un’effettiva violazione. Le indagini dovrebbero concludersi entro 45 giorni.

