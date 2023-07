Un tweet pubblicato in rete dall’utente harukaze5719 anticipa, quella che potrebbe essere, una nuova CPU di casa AMD pensata per la piattaforma AM5. Attesa al debutto ufficiale nei prossimi giorni, il nuovo modello utilizzerà probabilmente la nomenclatura “Ryzen 5 7500F”, ispirandosi largamente allo schema adottato da Intel da diverse generazioni. Per chi non lo sapesse, infatti, su Intel la presenza della lettera -F testimonia l’assenza della grafica integrata.

Il nuovo processore dovrebbe beneficiare di 6 core Zen 4 funzionanti, anche se si prevede che potrebbe avere una frequenza di clock leggermente inferiore forse nell’ordine dei 100 MHz rispetto all’attuale Ryzen 5 7600. Ricordiamo, in ogni caso, che siamo ancora nel campo delle speculazioni e che questo dato potrebbe differire dalla realtà; se, tuttavia, venisse confermato AMD potrebbe commercializzare un prodotto con prestazioni molto vicine a quello attuale, quanto meno per il puro calcolo.

Il prodotto in sé sembra quindi interessante e progettato per offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo per coloro che intendono utilizzare una scheda grafica discreta. Ovviamente, l’assenza di una GPU integrata limita la flessibilità degli utenti e non sarà possibile, ad esempio, accedere al BIOS per monitorare alcuni aspetti oppure utilizzarla per escludere problemi magari sulla GPU stessa.

Tutte queste informazioni, come anticipato, provengono da Twitter così come il benchmark pubblicato su PugetBench che testimonia l’esistenza del processore, provato su una piattaforma ASUS ROG STRIX X670E-F in abbinamento a 32 GB di memoria DDR5-4800.

Si prevede che il Ryzen 5 7500F sarà venduto a circa $ 10 in meno rispetto al Ryzen 5 7600 attualmente in commercio. Non è chiaro, al momento, se questo nuovo modello arriverà anche in Europa e con quale tempistica.