AMD e Microsoft lavorano a una CPU ARM: rivale di Apple M1 in arrivo?

Come si suol dire, l’unione fa la forza. Lo hanno capito bene AMD e Microsoft, che hanno deciso di collaborare allo sviluppo di un nuovo tipo di processori ARM per le prossime generazioni di computer portatili, in modo da ottimizzare l’esperienza di utilizzo di Windows, superando, in termini di prestazioni, anche gli attuali Surface Pro X e Samsung Galaxy Book Pro, i laptop con processori ARM e sistema operativo Windows che attualmente rappresentano un punto di riferimento nel loro settore.

Sebbene non sia ancora nota la configurazione esatta sulla quale verranno progettati questi laptop, le previsioni sono di un core Cortex-X1, una GPU mRDNA 2 della serie Radeon per il SoC (come sull’Exynos 2200 di Samsung) e supporto alla nuova connettività 5G. Alcune voci di corridoio indicano anche Samsung come possibile “partecipante” allo sviluppo di questo progetto, facendo pensare che potrebbe occuparsi della fase di design del chip, prodotto in massa tramite il processo a 5 nm dell’azienda. In termini di prestazioni, un riferimento indicativo (quantomeno per il comparto grafico) potrebbe essere la GeForce GTX 1050, ma la speranza è che questo presunto chip offra performance ben superiori.

Credit: AMD

In ogni caso, anche se la partnership avvenisse esclusivamente tra AMD e Microsoft, i nuovi chip non dovrebbero rimanere un’esclusiva delle due aziende, almeno stando a quando detto dall’utente di Twitter (che ultimamente pare sia rimasto uno degli ultimi social affidabili) FrontTron, lasciando dunque carta bianca a tutti gli altri produttori, a livello mondiale, di utilizzare questo nuovo chip come base di partenza per progettare sistemi Windows basati su processori ARM sempre più potenti e sempre più performanti.