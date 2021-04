AMD, ecco la prima scheda madre B450 prodotta in Russia

GS Group Holding e Philax hanno iniziato a produrre la prima scheda madre basata sul chipset B450 di AMD realizzata in Russia. In particolare, Philax prevede di distribuire almeno 40.000 pezzi sul mercato russo.

L’azienda ha scelto specificamente la B450M Pro4 per la possibilità di aggiungere un modulo TPM, caratteristica molto importante per le agenzie governative. Tuttavia, la partnership tra GS Group Holding e Philax non si ferma solo alle schede madri. Le due compagnie hanno anche in programma di produrre fino a 50.000 monitor. Inoltre, esiste un progetto di 18 mesi per progettare e commercializzare schede madri destinate ai processori Elbrus e Baikal, chip progettati internamente in Russia.

Gli appassionati troveranno probabilmente la motherboard B450 di Philax molto familiare. Questo perché il design è basato sulla B450M Pro4 di ASRock, probabilmente facente parte di un accordo di licenza di qualche tipo. Ovviamente, la versione di Philax non presenta il marchio ASRock e non riporta nemmeno il nome del modello.

Sebbene il chipset B450 abbia qualche anno sulle spalle, rimane compatibile con un’ampia gamma di processori e APU Ryzen, comprese gli ultimi Ryzen 5000 (nome in codice Vermeer) e Ryzen 4000 (nome in codice Renoir). Aderente al form factor micro-ATX, la scheda madre è dotata di quattro slot di memoria DDR4, supportando moduli DDR4-3200 e superiori.

Oltre a ciò, la motherboard fornisce quattro porte SATA III per dischi rigidi e SSD e due slot M.2 per unità ad alta velocità. Le opzioni di espansione comprendono due slot PCIe 3.0 x16 e uno PCIe 2.0 x1. Le APU Ryzen potranno sfruttare la porta D-Sub, DVI-D o HDMI, mentre, dal punto di vista della connettività, vengono offerte due porte USB 2.0, un connettore combinato PS/2, quattro USB 3.1 Gen1 e persino porte USB 3.1 Gen2 Type-A e Type-C.