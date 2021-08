AMD EPYC Zen 4: Fino a 96 core e 12 canali DDR5

Poco dopo la comparsa dei primi leak riguardanti il nuovo socket AM5, compaiono in rete nuove indiscrezioni riguardanti la futura serie di CPU EPYC di AMD, nome in codice “Genoa”.

Come riporta la testata ComputerBase, i dettagli riguardanti il nuovo socket AMD SP5 per la nuova generazione di processori EPYC Genoa 7004 sono stati sottratti durante l’attacco informatico ai danni di Gigabyte. Le informazioni riguardano in maniera più dettagliata i socket AMD SP5 e AM5, dedicati rispettivamente al settore server e consumer e che saranno adottati da AMD con il passaggio all’architettura Zen 4.

Photo credit: Twitter/KittyYYuko

Questi screenshot, pubblicati dall’utente @KittyYYuko su Twitter (e che probabilmente saranno presto fatti rimuovere da AMD) chiariscono alcuni dettagli sulla serie AMD Genoa, già vista in alcuni recenti documenti di Luglio 2021. Negli screenshot si vedono spiegate in dettaglio le compatibilità in termini di richiesta energetica e termica per la piattaforma EPYC 7004, inoltre le immagini confermano la possibilità di inserire fino a 12 CCD (Core Complex presenti nei processori AMD) ognuno dei quali ospiterà fino a 8 core: il processore più potente di questa serie avrà quindi 96 core e 192 thread.

Confermata anche la compatibilità con 12 canali di memoria DDR5, il TDP di default di 320W e quello massimo di 400W. Secondo i dati emersi poi questo SKU potrebbe raggiungere un picco di potenza massimo di 700W, anche se solo per 1ms.