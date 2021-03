AMD FidelityFX Super Resolution è più vicino di quanto pensiate

Annunciata diversi mesi fa, la tecnologia AMD FidelityFX Super Resolution è molto attesa da milioni di giocatori di tutto il mondo, in quanto alternativa alla nota DLSS di NVIDIA, che ha fatto gran parlare di sé, soprattutto a partire dalla versione 2.0, per la sua capacità di aumentare sensibilmente il numero di fps a schermo senza una diminuzione sensibile a livello di qualità di immagine. Stando ad alcune dichiarazioni della compagnia di Sunnyvale, sarà implementata tramite API open source con supporto a molteplici piattaforme, in modo del tutto simile a quanto fatto con altre tecnologie FidelityFX come CAS (Contrast Aware Sharpening).

In una recente live di PCWorld, come segnalato dai colleghi di VideoCardz, ha partecipato Scott Herkelman, CVP e GM di AMD Radeon, il quale ha condiviso alcune interessanti informazioni inerenti al futuro di FidelityFX Super Resolution. L’uomo ha confermato che lo sviluppo sta procedendo davvero bene ed il suo lancio è atteso per quest’anno. Nonostante i risultati ottenuti siano incoraggianti, il team sta lavorando duramente per far sì che l’algoritmo di upscaling fornisca la migliore qualità di immagine possibile. Ha inoltre precisato che l’acronimo esatto della tecnologia è FSR e non FFS o FXSS come è stata chiamata da alcuni portali. A quanto pare, infine, FSR non sarà basato sul machine learning come il DLSS di NVIDIA, dato che le GPU RDNA non sono dotate di Tensor Core per i calcoli relativi all’intelligenza artificiale. Del resto, anche Microsoft DirectML non necessita di Tensor Core e questo permetterà di implementarla su più piattaforme.

Al momento, AMD pensa di rendere disponibile FidelityFX Super Resolution inizialmente solo su PC, anche se l’obiettivo è quella di farla diventare open e cross-platform successivamente. Attualmente non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle schede video supportate o una possibile finestra di lancio e non ci resta altro che attendere ulteriori aggiornamenti a riguardo.