AMD FidelityFX Super Resolution, il codice sorgente è disponibile gratis

AMD ha condiviso alcune novità su FidelityFX Super Resolution (FSR), la tecnologia che permette di massimizzare le prestazioni in-game con una perdita davvero minima di qualità delle immagini. Innanzitutto da oggi 16 luglio Arcadegeddon e Necromunda: Hired Gun otterranno il supporto di FSR, mentre Resident Evil Village e Edge of Eternity lo riceveranno due settimane dopo. Considerando questi quattro nuovi titoli, un numero totale di 12 giochi supporteranno FSR.

Mettendo da parte le novità lato consumatore, ora parliamo di quelle lato sviluppatore. Come riporta Windows Central, AMD infatti ha un annuncio molto più importante da fare: “A partire da oggi su GPUOpen, puoi accedere gratuitamente al codice sorgente di AMD FidelityFX Super Resolution con la licenza MIT open source, ottenere la documentazione FSR e scaricare un nuovo sample che mette in mostra l’FSR e ti consente di visualizzare le diverse modalità FSR e vedere come influiscono sulla qualità dell’immagine e sulle prestazioni.”

Source: AMD

Questo significa che AMD ha concesso l’accesso gratuito al codice sorgente di FidelityFX Super Resolution. Una novità tanto attesa che consentirà agli sviluppatori di testare la tecnologia e applicarla ai loro progetti. Uno dei punti di forza di FSR è infatti l’essere una tecnologia open source, non legata a un determinato numero di titolo o hardware.

Un altro grande annuncio è che FSR è ora disponibile sia in Unity che in Unreal Engine. AMD ha condiviso anche altre novità interessanti nel suo post in cui parla dell’aggiornamento di FSR, che potete leggere visitando questa pagina.

AMD ha aggiunto di essere entusiasta per il successo del debutto della tecnologia FSR. “La risposta a AMD FidelityFX Super Resolution è già stata fenomenale sia dai giocatori che dagli sviluppatori. Ci saranno, a partire dalle prossime settimane, 12 giochi che supporteranno FSR entro il primo mese dalla sua disponibilità, e 40 importanti sviluppatori ed editori di giochi sono a bordo per supportare FSR nei giochi rilasciati e in arrivo, inclusi titoli come Asterigos, Baldur’s Gate 3, Far Cry 6, Farming Simulator 22, Forspoken, Myst, Swordsman Remake e Vampire the Masquerade: Bloodhunt.”

“E abbiamo appena iniziato. Con il codice sorgente ora disponibile per tutti e il nuovo supporto per FSR sia in Unreal Engine che in Unity, non vediamo l’ora di vedere cosa ne faranno gli sviluppatori e quali incredibili giochi potremo godere a prestazioni più elevate grazie a FSR!”