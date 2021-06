AMD FidelityFX Super Resolution, saranno questi i primi 7 giochi a supportarlo?

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Vi abbiamo parlato più volte in passato della tecnologia FidelityFX Super Resolution (FSR), annunciata da AMD in occasione della presentazione delle schede grafiche della serie Radeon RX 6000, la quale dovrebbe essere l’equivalente “open” del DLSS (Deep Learning Super Sampling) di NVIDIA, consentendo di massimizzare le prestazioni in-game anche ad alte risoluzioni con una perdita impercettibile di qualità delle immagini.

Questo permetterebbe anche di ottenere prestazioni con effetti Ray Tracing in tempo reale attivi, su cui anche le ultime RX 6000 arrancano un po’ rispetto alle relative concorrenti di casa NVIDIA, sino a 2,5 volte maggiori in modalità “performance”. Tuttavia, questa non è una buona notizia solo per i possessori di schede video della linea RX 6000, dato che FidelityFX Super Resolution può essere utilizzata anche sulla serie RX 5000, RX 500, RX Vega e tutte le APU Ryzen con grafica integrata Radeon, purché i requisiti minimi per far girare il titolo in questione siano raggiunti. Ma non è tutto, infatti, la tecnologia potrebbe essere impiegata anche su altri dispositivi e schede di diversi produttori.

Come riportato dai colleghi di VideoCardz, il noto leaker Broly_X1 ha pubblicato una lista di sette giochi che supporteranno questa feature sin dal Day One, mentre ulteriori se ne aggiungeranno nel prossimo futuro. Ecco l’elenco:

22 Racing

Anno 1800

Evil gEnius 2

Godfall

KingShunt

Terminator Resistance

The Riftbreaker

Nel corso di quest’anno si aggiungeranno anche:

Asterigos

Baldur’s Gate 3

DOTA 2

Edge of Eternity

Far Cry 6

Farming Simulator 22

Forspoken

Myst

Necromunda: Hired Gun

Resident Evil Village

Swordsman Remake

Vampire The Masquerade: Bloodhunt

Al momento, già 44 publisher e compagnie, tra cui Capcom, Ubisoft, WB Games, Valve, EA, Obisidan Enterainment, Bloober Team, stanno lavorando per implementare tecnologia nei loro titoli. Ricordiamo che AMD lancerà FidelityFX Super Resolution il prossimo 22 giugno.