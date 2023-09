Nel novembre 2022, AMD ha presentato le tecnologie FSR3 e HYPR-RX, come due delle caratteristiche principali della serie RDNA3. Tuttavia, nessuno avrebbe mai previsto un così lungo ritardo nella loro uscita sul mercato. Oggi è un giorno di grande importanza per gli utenti di AMD Radeon, in particolare per coloro che possiedono GPU della serie Radeon RX 7000.

Mentre HYPR-RX ha fatto il suo debutto con i driver di settembre, la data esatta di rilascio di FSR3 è rimasta un mistero fino ad ora. Ufficialmente, FSR3 farà la sua prima comparsa nei giochi a partire da oggi, come confermato da un tweet di Frank Azor.

Nonostante Frank non abbia specificato quali giochi verranno lanciati con FSR3, AMD ha confermato che Forspoken e Immortals of Avenum saranno tra i primi titoli a presentare questa tecnologia.

FSR3 di AMD introduce Fluid Motion Frames, la risposta di AMD alla generazione di frame DLSS3. Questo approccio sfrutta l’Anti-Lag+ sulle GPU della serie RX 7000 e promette un aumento fino a 3,4 volte nel frame rate, assumendo che le cifre fornite da AMD siano accurate.

We are working with our partners to bring you the first 2 FSR3 enabled games tomorrow. More titles will begin ramping-up thereafter, as we saw with prior versions of FSR, which are now supported in over 300 announced games @amdradeon @AMDGaming

— Frank Azor (@AzorFrank) September 28, 2023