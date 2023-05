Secondo le più recenti informazioni trapelate in rete attraverso GitHub, AMD starebbe per lanciare la sua nuova tecnologia FSR 3.

I nuovi dettagli sembrano indicare che questa futura tecnologia potrebbe essere attivata lato driver e generare più di un frame interpolato alla volta.

La notizia è stata svelata nel codice più recente di GPUOpen su GitHub e individuata da @Kepler_L2. Le linee di codice più interessanti nel documento suggeriscono che AMD sta effettivamente sperimentando con una forma di tecnologia di generazione dei frame, come ci si aspettava per FSR 3 in risposta alla tecnologia DLSS3 di Nvidia.

Il codice afferma che il FSR 3 di AMD avrà un rapporto di generazione dei frame massimo di 4 frame interpolati a 1, il che significa che per ogni frame reale la tecnologia potrà generare fino a 4 frame extra, aumentando notevolmente la fluidità dei giochi.

Anche NVIDIA DLSS 3 ha una tecnologia di generazione dei frame che genera un frame interpolato per ogni singolo frame quando è attivata. Tuttavia, DLSS 3 di NVIDIA non consente agli utenti di modificare il valore di generazione dei frame oltre 1. DLSS 3 fa uso dei Tensor Core e dei modelli di deep learning per generare i frame interpolati, ma anche con tutto l’aiuto dell’intelligenza artificiale, l’azienda ha avuto alcuni problemi legati al ghosting e al tearing dello schermo nelle prime implementazioni.

Se FSR 3 consentirà agli utenti o agli sviluppatori di modificare la generazione dei frame oltre 1, sarà interessante vedere se la qualità dell’immagine risultante sarà sufficientemente buona e piacevole per i giocatori o se si rivelerà un completo disastro.

A lato di questa notizia, sembra che FSR 3 possa essere integrato lato driver. Ciò renderebbe la tecnologia non indipendente dall’hardware, come FSR 1 e FSR 2, e non funzionerebbe su hardware Intel/NVIDIA. Tuttavia, l’azienda ha scommesso sulla natura aperta del suo software FSR, quindi potrebbe non essere questo il caso.