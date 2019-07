AMD ha fatto la “furba” con i prezzi delle Radeon RX 5700

Scott Herkelman di AMD ha spiegato che il calo di prezzo delle Radeon RX 5700 prima dell'uscita era già pianificato per mettere pressione alle Nvidia SUPER.

All’E3 il CEO di AMD Lisa Su annunciò prezzi per le nuove Radeon RX 5700 XT e RX 5700 che sembravano allinearsi alle schede RTX 2060 e 2070. La successiva risposta di Nvidia, incarnata dalle SUPER, cambiò tuttavia le carte in tavola. Come però sappiamo, AMD non è stata a guardare e poco prima del debutto ha annunciato nuovi prezzi – più bassi – per le due schede Navi in uscita.

In base a quanto affermato da Scott Herkelman, VP e General Manager della Radeon Business Unit di AMD, il calo dei prezzi in realtà non è stata una reazione impulsiva alle nuove SUPER di Nvidia, ma una mossa ponderata e in qualche modo pianificata da tempo.

“Abbiamo fatto la mossa appropriata non solo per destituire la loro serie SUPER, ma anche per dare un colpo alle 2060 e 2070. Sapevamo che stavano avendo uno scarso successo e volevamo fare un doppio colpo”. Durante un’intervista con Hot Hardware, Herkelman ha spiegato che AMD aveva già intenzione di ritoccare il prezzo delle Radeon in risposta a quello che avrebbe fatto Nvidia con le SUPER.

“Abbiamo iniziato a pensare a diversi scenari competitivi. La dimensione del loro die è abbastanza grande, quindi sapevamo cosa si potessero permettere in termini di margine e prezzo e quale sarebbe stato il prezzo dei prodotti sul mercato”.

AMD ha anche analizzato il tasso di diffusione delle schede Turing. “Nvidia ha dichiarato pubblicamente che le schede Turing stavano vendendo più di quelle Pascal di un bel po’. Quella dichiarazione è un po’ fuorviante. In generale, in termini di vendite erano più alte, ma non in termini di adozione”.

“Abbiamo iniziato ad usare queste informazioni e pensato che se stavano iniziando a vedere vendite minori, allora erano sotto una grande pressione per quanto riguarda il prezzo. E sarebbero stati sottoposti a un’enorme pressione per capire cosa fare per aumentare le vendite una volta lanciate le GPU Navi. Sappiamo che hanno un onere enorme sui margini lordi, perché i loro die sono grandi e quindi abbiamo giocato con i prezzi SEP (Suggested Etailer Pricing)“.

Per questo motivo AMD ha annunciato le Radeon RX 5700 a prezzi simili alle RTX 2070 ed RTX 2070, costringendo Nvidia a una mossa aggressiva, ben sapendo però di poter abbassare il prezzo senza particolari problemi. Herkelman ha inoltre aggiunto che le ultime due settimane sono state molto divertenti, facendo pensare a una Nvidia in difficoltà nell’affrontare il nuovo scenario di mercato.

Aneddoti curiosi a parte, ai posteri l’ardua sentenza: questo colpo gobbo di AMD le permetterà di mettere in grande difficoltà Nvidia? Per farvi un’idea dei valori in campo, fuori dalle dichiarazioni delle due aziende, vi consigliamo di leggere la recensione delle due schede di AMD, in particolar modo le conclusioni.