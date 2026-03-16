Nel mercato dei cosiddetti "AI PC", dominato finora da promesse spesso vaghe e dimostrazioni di assistenti basati sul cloud, AMD tenta un cambio di paradigma concreto e tecnicamente articolato. L'azienda di Sunnyvale ha presentato il concetto di "Agent Computer", un sistema locale progettato per eseguire agenti di intelligenza artificiale direttamente sull'hardware del client, eliminando la dipendenza dall'infrastruttura cloud. Non si tratta di una semplice etichetta di marketing: AMD ha già pubblicato una guida operativa per mettere in pratica questa visione, identificando due percorsi hardware distinti basati sul proprio silicio.

La filosofia alla base dell'Agent Computer risponde a esigenze concrete che molti professionisti e appassionati avanzano da tempo: privacy dei dati, costi fissi e prevedibili, accesso sempre disponibile ai modelli e controllo totale sull'elaborazione locale. L'architettura software proposta da AMD prevede l'esecuzione di OpenClaw tramite WSL2 su Windows, con LM Studio e llama.cpp che gestiscono l'inferenza locale dei modelli linguistici di grandi dimensioni. Il supporto alla memoria contestuale avviene tramite Memory.md con incorporamenti locali, mantenendo l'intero ambiente completamente autonomo. AMD stima che la configurazione completa richieda meno di un'ora, segnale che il pubblico target è composto da sviluppatori, appassionati e primi adottanti piuttosto che dall'utente medio.

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Il primo profilo hardware, denominato RyzenClaw, è costruito attorno alla piattaforma Ryzen AI Max+ con 128 GB di memoria unificata, di cui si consiglia di riservare 96 GB come memoria grafica variabile dedicata ai carichi di lavoro AI. Con il modello Qwen 3.5 35B A3B, AMD dichiara prestazioni di circa 45 token al secondo, con 10.000 token di input elaborati in circa 19,5 secondi. Il dato più rilevante, però, riguarda la capacità: questa configurazione supporta una finestra contestuale di 260.000 token e può eseguire fino a sei agenti in contemporanea, rendendola particolarmente adatta a chi sperimenta flussi di lavoro multi-agente dove la memoria disponibile e la concorrenza contano più della velocità bruta di inferenza.

Il secondo profilo, RadeonClaw, adotta una strategia radicalmente diversa. Al posto dell'ampio pool di memoria unificata, si affida alla Radeon AI PRO R9700, una scheda grafica di classe workstation dotata di 32 GB di VRAM. Con lo stesso modello Qwen, AMD riporta circa 120 token al secondo e un tempo di elaborazione di circa 4,4 secondi per 10.000 token di input: numeri che superano nettamente il percorso RyzenClaw in termini di throughput puro. Il compromesso si manifesta però nella finestra contestuale ridotta a 190.000 token e nel supporto a soli due agenti simultanei, contro i sei della soluzione basata su Ryzen AI Max+.

Con RyzenClaw si raggiunge una finestra contestuale di 260.000 token e sei agenti in esecuzione simultanea; con RadeonClaw si arriva a 120 token al secondo, quasi il triplo della velocità di inferenza.

AMD delinea così due archetipi distinti per la computazione AI locale: uno ottimizzato per la capacità di memoria e la concorrenza degli agenti, l'altro per la velocità di elaborazione. Entrambi sostengono l'argomento centrale dell'azienda secondo cui un PC di fascia alta può diventare un ambiente AI completamente autonomo, superando il ruolo di semplice terminale per servizi cloud. Si tratta di un posizionamento più specifico e tecnicamente fondato rispetto alla generica etichetta "AI PC" che negli ultimi mesi è stata appiccicata indistintamente su quasi ogni dispositivo con un motore neurale a bordo.

L'ostacolo principale rimane il prezzo. Un sistema basato su Ryzen AI Max+ 395 con 128 GB di memoria parte da circa 2.700 dollari, mentre la Radeon AI PRO R9700 ha un prezzo di listino di 1.299 dollari, a cui vanno aggiunti i costi del resto della configurazione. Questo posiziona l'Agent Computer saldamente nel territorio dei workstation e delle postazioni per sviluppatori, lontano da qualsiasi scenario di adozione di massa nel breve termine.