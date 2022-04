Lanciata recentemente in sordina da AMD, la Radeon RX 6400 è la scheda grafica basata sull’architettura RDNA 2 meno potente della lineup RX 6000. Equipaggiato con la GPU Navi 24 (768 Stream Processori) e prodotta con il nodo TSMC a 6 nm, il dispositivo ha un clock base di 1.923MHz e un boost clock di 2.321 MHz, per un totale di 3,5TFLOP di potenza di calcolo FP32. A bordo sono presenti 4GB di memoria GDDR6 a 14Gb/s su un bus a 64 bit e 16MB di Infinity Cache, mentre a livello di consumo la scheda ha un TBP di 53W, consentendole di essere alimentata sfruttando solamente lo slot PCI Express.

Credit: Expreview

Pensato per i videogiocatori senza grandi pretese, quindi per il 1080p (nemmeno a dettagli alti), tuttavia il prodotto è stato molto criticato per le sue prestazioni, che stando ai risultati dei colleghi di TechPowerUp sono anche inferiori alla Radeon RX 570, che ha debuttato sul mercato nell’ormai lontano 2017, e la mancanza di alcune feature che ormai vengono quasi date per scontate per la fruizione e creazione di contenuti. Infatti, il chip Navi 24 è privo della codifica 4K H.264/H.265 e della decodifica AV1, il che porta anche alla mancata possibilità di sfruttare tecnologie AMD come ReLive. Infine, sembra che non sia nemmeno possibile overcloccarla per aumentare le sue basse performance.

Infatti, TechPowerUp ha affermato che, sebbene il pennello per l’overclock sia presente nell’utility Radeon WattMan, non vengono mostrati i cursori che consentono di modificare le frequenze di clock. Al momento non è chiaro se si tratti solamente un problema di driver e l’overclock sia comunque consentito attraverso altri strumenti, come il popolare MSI Afterburner. Sicuramente, ulteriori informazioni a riguardo arriveranno nel prossimo futuro.

Photo Credit: MSI

Nonostante le prestazioni entry level, la Radeon RX 6400 potrebbe ancora avere un senso nell’attuale mercato delle schede grafiche ancora flagellato da prezzi gonfiati a causa della scarsa disponibilità di prodotti, dato il suo costo di partenza di soli 159 dollari.