AMD ha pubblicato i driver Adrenalin 20.4.1 con supporto a Resident Evil 3

AMD ha pubblicato i driver Adrenalin 20.4.1, che includono il supporto al nuovo titolo di Capcom, Resident Evil 3. Quest’ultimo ci farà rivivere l’avventura di Jill Valentine, l’agente speciale della S.T.A.R.S sarà impegnata a fuggire dell’apocalittica Raccoon City devastata da innumerevoli zombie e altre mostruose creature. A impedirle la fuga troveremo Nemesis, la potentissima arma biologica creata dalla Umbrella Corporation per eliminare i restanti membri della S.T.A.R.S.

Oltre a Jill, i giocatori potranno utilizzare Carlos Oliveira, un membro speciale della Umbrella Biohazard Countermeasure Service (U.B.C.S) che aiuterà la fuga della protagonista nel corso dell’avventura. Vi ricordiamo che acquistando Resident Evil 3 Remake, si otterrà gratuitamente Resident Evil Resistance.

I suddetti driver introducono anche diversi fix; correggono i black screen che avevano minato l’esperienza dei possessori di GPU Radeon RX Vega in Overwatch e Heroes of the Storm, consentono l’attivazione dell’HDR in alcuni titoli basati sull’API Vulkan, inoltre risolvono un bug che causava l’arresto di Radeon ReLive con l’overlay delle metriche delle prestazioni abilitato.

I driver Adrenalin 20.4.1 risolvono anche un bug che impediva l’avvio di Doom Eternal in alcuni sistemi con grafica ibrida. Potete consultare le restanti patch e i problemi su cui gli sviluppatori stanno lavorando presso la pagina ufficiale di AMD.