Le novità relative alle nuove GPU Radeon RX 7000 di AMD non si fermano all’hardware. Durante la presentazione è stata anticipata HYPR-RX, nuova tecnologia di boost che verrà implementata nei driver Adrenalin nella prima metà del 2023. Nelle scorse ore AMD ha svelato nuovi dettagli, raccontando come funzionerà la tecnologia.

HYPR-RX è una funzionalità di boost attivabile con un clic del mouse, la quale combina le già esistenti Radeon Super Resolution, Radeon Boost e Radeon Anti-Lag. La tecnologia verrà aggiunta insieme ai profili preimpostati già disponibili all’interno dell’interfaccia del driver, così che l’utente possa attivare il profilo più appropriato in base alla situazione. Integrando tutte le modalità citate prima, l’attivazione della funzionalità HYPER-RX consentirà contemporaneamente di ridurre la latenza del sistema tramite Radeon Anti-Lag, attivare la risoluzione dinamica con Radeon Boost e usufruire dell’upscaler spaziale con Super Resolution.

Fonte: AMD

HYPR-RX darà la possibilità di incrementare le performance anche su quei giochi che non supportano ancora FSR 2.0, essendo basata sull’algoritmo di FSR 1.0, che ha il vantaggio di funzionare unicamente al livello driver eliminando la necessità di agire manualmente nelle impostazioni dei giochi. Questo dovrebbe permette ad HYPR-RX di funzionare con qualsiasi titolo. Secondo alcuni dati preliminari forniti da AMD basati su Dying Light 2, la nuova modalità consentirebbe di ottenere un aumento considerevole del frame rate, che nell’esempio è passato da 90 FPS a ben 166 FPS. Il test è stato eseguito su un sistema equipaggiato con una CPU Ryzen 9 7900X e RAM DDR5-5200, mentre la risoluzione del gioco è stata impostata a 1080p con dettagli grafici al massimo. HYPR-RX ha permesso anche di aumentare la risoluzione in uscita a 1400p, riducendo al tempo stesso la latenza da 30ms a 11ms.

Come già accennato inizialmente, AMD ha confermato che la nuova tecnologia sarà disponibile a partire dalla metà del 2023, senza tuttavia specificare il mese. HYPR-RX dovrebbe essere disponibile in tutte le moderne GPU Radeon, comprese le versioni mobile per portatili.