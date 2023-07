AMD HYPR-RX doveva essere un’introduzione importante per tutti i videogiocatori meno esperti, che non sono in grado di modificare le impostazioni della scheda grafica, o semplicemente non vogliono farlo per evitare pasticci: la tecnologia avrebbe permesso di abilitare con un click Radeon Boost, Anti-Lag e Radeon Super Resolution (RSR) in tutti i giochi supportati, assicurando prestazioni migliori senza dover andare a toccare diverse voci del pannello di controllo dei driver Adrenalin.

Se ci pensate, l’idea è simile a quella di ottimizzazione presente in “NVIDIA GeForce Experience”, solo che qui invece che modificare le impostazioni grafiche del gioco, vengono abilitate tecnologie della GPU. HYPR-RX era stata annunciata a novembre 2022 ed era attesa entro la prima metà del 2023, ma non è arrivata: il periodo di lancio era stato definito da AMD stessa e non è chiaro perché la funzionalità non sia ancora stata resa pubblica.

Il lato positivo però è che non è un dramma: i giocatori possono ottenere gli stessi risultando abilitando a mano le tecnologie RSR, Radeon Boost e Anti-Lag all’interno del pannello di controllo Adrenalin. Giusto per rinfrescarvi la memoria, RSR è un’alternativa a FSR 1.0 che effettua un upscale dei frame renderizzati a risoluzione più bassa, Radeon Boost ottimizza risoluzione e shading nei giochi DX12 per migliorare il framerate, Anti-Lag riduce la latenza di input dal mouse / tastiera al monitor, migliorando le prestazioni nei giochi competitivi dove ogni millisecondo conta.