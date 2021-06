AMD, il nuovo Ryzen 3 5300G stupisce in overclock

Un overclocker noto come “Yosarianilives” ha pubblicato il suo fantastico risultato ottenuto con il nuovissimo Ryzen 3 5300G, la prima APU quad-core di AMD basata sull’architettura Zen 3. Il chip, accoppiato ad una scheda madre ASUS ROG Strix B550-I Gaming e 16GB di RAM DDR4 a 4.600MHz, con timing molto bassi di 16-16-16-38, è riuscito a raggiungere ben 5,6GHz di frequenza operativa.

Credit: Yosarianilives

Il Ryzen 3 5300G fa parte della line-up di APU AMD basate su Zen 3, che attualmente si sta facendo largo all’interno di vari pre-assemblati e all-in-one, mentre i modelli di fascia alta dovrebbero arrivare sul mercato al dettaglio all’inizio di agosto. Simile al Ryzen 3 3100 e 3300X, il 5300G è costituito da una CPU quad-core con SMT attivo (otto thread) e una GPU integrata Vega. Grazie al numero di core inferiore, il 5300G ha anche il clock di base più alto di qualsiasi CPU Ryzen esistente in questo momento, pari a 4,0GHz, ma è contrastato dal Boost Clock, forse un po’ fiacco, di 4,2GHz.

Non sappiamo che sistema di raffreddamento sia stato usato per spingere il Ryzen 3 5300G sino a 5,6GHz, ma sicuramente sarà stato utilizzato un metodo piuttosto performante, come l’azoto liquido, dato che difficilmente è possibile raggiungere simili frequenze facendo affidamento ai classici dispositivi ad aria o acqua. L’overclocker non ha pubblicato alcun benchmark sintetico o in-game, ma immaginiamo che il 5300G con 5,6 GHz, abbinato a veloci memorie a 4.600MHz, sicuramente farà faville nei carichi di lavoro single thread. Ovviamente, mantenere stabili simili frequenze è piuttosto problematico, motivo per cui, nel comune uso di tutti i giorni, gli utenti avranno a disposizione una minor potenza computazionale.

Per saperne di più sulla serie di APU AMD Ryzen della serie 5000G vi rimandiamo al nostro precedente articolo, mentre se non sapere quale processore acquistare in questo momento potreste far riferimento alla guida sulle migliori CPU.