AMD, il nuovo Ryzen 9 5900HX supera tutti in PassMark

In occasione della scorsa edizione del CES, quest’anno tenutosi in edizione completamente digitale, AMD ha sfruttato l’occasione per presentare la nuova linea di processori destinati al mercato mobile, denominata Ryzen 5000. Partendo dalla serie Ryzen 5000U, destinata ai portatili ultra leggeri ed i cui componenti hanno un TDP massimo ai soli 15W, a quella 5000HX, pensata per i notebook da gaming e per l’uso professionale, che offrirà otto core e sedici thread, 20MB di cache L2+L3 e un TDP che potrà superare anche i 45W, soprattutto se si deciderà di utilizzare l’overclock. Numerosi produttori hanno già confermato l’arrivo di portatili dotati delle nuove CPU Ryzen 5000, tra cui Asus e Lenovo.

Recentemente, un esemplare di AMD Ryzen 5900XH, APU basata sull’architettura Cezanne, è stata testata su PassMark, raggiungendo un punteggio davvero elevatissimo. Ricordiamo che il chip Ryzen 9 5900HX offre otto core e sedici thread e possiede un clock base di 3,3GHz in grado di raggiungere i 4,7GHz. Si tratta di un processore pensato per i notebook da gaming di fascia altissima.

Come potete vedere dal grafico riportato a corredo della notizia, la CPU ha raggiunto 24.039 punti nel test multi-thread di PassMark superando ampiamente i processori della precedente generazione ed anche svariate CPU desktop. Inoltre, nel benchmark single-thread, sono stati registrati 3.365 punti, ponendosi come punto di riferimento per le prestazioni in ambito mobile.

La tabella seguente, realizzata dai colleghi di VideoCardz, permette di effettuare un rapido confronto con gli altri processori attualmente sul mercato.

CPU Name Thread Mark CPU Mark AMD Ryzen 9 5900HX 3365 100% 24039 100% Intel Core i7-1185G7 3009 89% 11526 48% Intel Core i9-10980HK 2939 87% 16594 69% Intel Core i9-10885H 2906 86% 16084 67% Intel Core i7-1165G7 2875 85% 10368 43% Intel Core i7-10870H 2848 85% 16407 68% Intel Core i7-10875H 2842 84% 15998 67% Intel Core i7-10850H 2834 84% 12781 53% Intel Core i5-10400H 2749 82% 8820 37% Intel Core i7-10750H 2747 82% 12619 52% Intel Core i5-1135G7 2747 82% 9834 41% Intel Core i3-1115G4 2730 81% 6422 27% AMD Ryzen 9 4900H 2722 81% 19047 79% Intel Core i9-10880H 2711 81% 15108 63% Intel Core i9-9980HK 2693 80% 15170 63%

La CPU è stata testata su un ASUS ROG SCAR 17 G733, potentissimo portatile da gaming dotato anche di una GeForce RTX 3080 per la parte grafica. Ricordiamo che i primi dispositivi equipaggiati con i nuovi processori AMD arriveranno sul mercato entro il primo trimestre di quest’anno.