AMD, il primo driver Radeon Pro Enterprise 2021 introduce diverse novità

Tramite un comunicato stampa, AMD ha annunciato la disponibilità di Radeon PRO Software for Enterprise 21.Q1, il suo primo driver Enterprise 2021 che offre un’interfaccia utente completamente ridisegnata ed ottimizzata per gli utenti professionali. In particolare, grazie a un design semplificato e rinnovato, gli utenti possono configurare facilmente vari tipi di impostazioni per ottimizzare al meglio il proprio lavoro.

Radeon PRO Software for Enterprise 21.Q1 presenta diverse nuove funzionalità, quali:

Nuova Home Tab : per accedere alle applicazioni utilizzate di recente e lanciarle all’interno del software Radeon PRO. Inoltre, con la semplice pressione di un pulsante, sarà possibile avviare la registrazione dello schermo o accedere alla sezione dei tutorial.

: per accedere alle applicazioni utilizzate di recente e lanciarle all’interno del software Radeon PRO. Inoltre, con la semplice pressione di un pulsante, sarà possibile avviare la registrazione dello schermo o accedere alla sezione dei tutorial. Record & Stream Tab (prima chiamato Radeon PRO ReLive ): offre la possibilità di sfruttare lo streaming video avanzato e le capacità di registrazione dello schermo ad alta risoluzione integrate nel software per una collaborazione più efficiente con i vari componenti del team, la presentazione di progetti o sessioni di formazione

(prima chiamato ): offre la possibilità di sfruttare lo streaming video avanzato e le capacità di registrazione dello schermo ad alta risoluzione integrate nel software per una collaborazione più efficiente con i vari componenti del team, la presentazione di progetti o sessioni di formazione AMD Radeon PRO Overlay : permette l’accesso con un solo clic senza mai dover chiudere i progetti in corso, offrendo il controllo di Media e Capture Sharing con funzioni di gestione della webcam, monitoraggio delle prestazioni, regolazione delle ventole e impostazioni grafiche.

: permette l’accesso con un solo clic senza mai dover chiudere i progetti in corso, offrendo il controllo di Media e Capture Sharing con funzioni di gestione della webcam, monitoraggio delle prestazioni, regolazione delle ventole e impostazioni grafiche. Performance migliorate: AMD Radeon PRO Software for Enterprise 21.Q1 è fino al 45% più veloce nei risultati di benchmark SPECviewperf 2020 catia-06 viewset rispetto a AMD Radeon PRO Software for Enterprise 20.Q4, quando si utilizza la GPU Radeon PRO W5700. Ovviamente, i miglioramenti saranno avvertibili su tutte le schede professionali Radeon Pro.

Nel caso foste interessati, potete scaricare Radeon PRO Software for Enterprise 21.Q1 direttamente da questo indirizzo.