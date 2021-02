AMD, in arrivo presto nuove scorte di Radeon RX 6800/6900

Ritche Corpus, Senior Director della divisione Radeon Technologies Group di AMD, recentemente è stato intervistato da BabelTechReviews, confermando che, nel corso del primo trimestre di quest’anno, sarà disponibile sul mercato un maggior quantitativo di schede grafiche Radeon RX 6800/6800 XT/6900 basate sul design reference. In ogni caso, Corpus ha affermato che la compagnia continuerà a supportare i suoi partner per la realizzazione di edizioni personalizzate. Trovate l’intervista completa, nella quale si parla anche del futuro della realtà virtuale su PC, al seguente indirizzo.

Ricordiamo che, lo scorso mese, la compagnia di Sunny Vale, tramite Scott Herkelman, vice presidente dell’unità Graphics Business di AMD, ha confermato, dopo le voci che parlavano del termine della produzione di schede reference per gennaio 2021, che i prodotti saranno invece venduti a tempo indeterminato. La decisione è stata presa dopo aver preso nota della reazione degli appassionati, soprattutto in un periodo storico come questo che ha visto un innalzamento innaturale dei prezzi dei modelli custom a causa del numero esiguo di chip Navi21 sul mercato. I modelli reference, invece, rimangono acquistabili, quando possibile, direttamente dal sito web di AMD al prezzo ufficiale, così da soddisfare le richieste degli utenti.

Oltre alle Radeon RX 6800 e RX 6900, sembra che presto la line up di GPU AMD si arricchirà con le nuove Radeon RX 6700 e RX 6700 XT che, secondo alcuni rumor, dovrebbero debuttare il prossimo marzo, andando a sostituire le attuali RX 5700 e RX 5700 XT ed introducendo caratteristiche più moderne, come il supporto alle istruzioni DirectX 12 Ultimate di Microsoft e l’accelerazione a livello hardware degli effetti di ray tracing in tempo reale tramite Vulkan e DXR.