AMD, in arrivo una Tech Demo per testare gli effetti Ray Tracing

AMD si appresta a lanciare domani le sue nuove schede grafiche e, con esse, portare il Ray Tracing sui PC equipaggiati con hardware della compagnia di Sunnyvale. La sua implementazione si basa sulla tecnologia Microsoft DXR Ray Tracing e, per mostrare le sue potenzialità, AMD pubblicherà una Tech Demo, intitolata “Hangar 21“, che tutti potranno eseguire sui loro sistemi.

Per ora, AMD ha solo diffuso un breve filmato, che potete vedere nel player sottostante, quindi non sappiamo ancora se si tratterà solamente di una scena scriptata che viene renderizzata in tempo reale o includerà la possibilità di controllare, anche solo in parte, ciò che accade sullo schermo.

In ogni caso, AMD di certo sfrutterà l’occasione per mettere in bella mostra tutti gli effetti Ray Tracing possibili, dai riflessi alle ombre e illuminazione. La demo utilizzerà DirectX 12 Ultimate e AMD FidelityFX.

Ricordiamo che la Radeon RX 6800 XT è equipaggiata con 72 Compute Unit, ha un Game Clock di 2.015MHz ed un Boost Clock di 2.250MHz, 128MB di Infinity Cache e 16GB di memoria GDDR6. Si tratta del dispositivo ideale per giocare in 4K ed andrà a confrontarsi direttamente con la RTX 3080 di NVIDIA, ma con un consumo energetico inferiore (300W). Tra le novità troviamo la tecnologia Smart Access Memory, la quale consente di migliorare le prestazioni in combinazione con le nuove CPU AMD Ryzen serie 5000, oltre alla AMD Rage Mode.

Scendendo di un gradino troviamo invece la Radeon RX 6800, che offrirà 60CU, avrà un game clock di 1.815MHz, 2.105MHz di Boost Clock, 128MB di Infinity Cache e 16GB di RAM GDDR6, mentre il numero di Watt assorbiti sarà di 250W. Le prestazioni ottenibili saranno superiori alla GeForce RTX 2080 Ti ed è anch’essa pronta per il gaming in 4K.