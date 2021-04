AMD, in arrivo una revisione del chipset X570?

Il noto produttore taiwanese Gigabyte (come avvistato dal leaker @Komachi_Ensaka) ha registrato una serie di schede madri X570S presso l’ente Eurasian Economic Commission (CEE), suggerendo l’arrivo di una potenziale revisione del chipset da parte di AMD. Sappiamo che le registrazioni presso il CEE possono essere a volte fuorvianti, dato che non sempre i prodotti arrivano davvero sul mercato e questa è la prima volta che appare un riferimento al presunto chipset X570S.

Le aziende in genere lanciano un nuovo chipset in concomitanza con l’arrivo sul mercato di una nuova generazione di processori. Dal momento che i chip Zen 4 di AMD sono ancora lontani, il candidato più vicino che potrebbe giustificare un nuovo chipset è il cosiddetto aggiornamento Zen 3+ (Warhol). Non abbiamo visto nulla di concreto a sostegno dei rumor, ma si dice che Zen 3+ potrebbe arrivare prima della fine dell’anno. In tal caso, probabilmente manterrà lo stesso set di funzionalità di Zen 3 ed eventuali miglioramenti apportati non saranno veramente consistenti.

Motherboard Form Factor Chipset Gigabyte X570S Aorus Master ATX X570S Gigabyte X570S Aorus Pro AX ATX X570S Gigabyte X570S Aorus Elite ATX X570S Gigabyte X570S Aorus Elite AX ATX X570S Gigabyte X570S Gaming X ATX X570S Gigabyte X570S UD ATX X570S Gigabyte X570S Aero G ATX X570S Gigabyte X570SI Aorus Pro AX Mini-ITX X570S

Un’altra teoria parla di X570S come una versione ottimizzata del chipset X570. Una delle novità introdotte da X570 è stato il supporto all’interfaccia PCI Express 4.0 e questo ha portato le schede madri ad avere un maggior assorbimento energetico, tanto che è stato necessario implementare un sistema di raffreddamento attivo tramite una piccola ventola. Il nuovo X570S potrebbe non aver più bisogno di ciò, tanto che AMD ha già previsto nel suo codice AGESA il supporto a soluzioni con raffreddamento passivo.

Ovviamente, la più grande incognita è rappresentata dalla “S” in X570S. Per logica, si potrebbe pensare che significhi Silence o Silent, alludendo alla possibilità di un chipset X570 che non richiede una ventola di raffreddamento per mantenere la temperatura sotto controllo. L’idea non è inverosimile, considerando che ci sono già schede madri X570 sul mercato, come la ROG Crosshair VIII Dark Hero di Asus o la X570 Aorus Xtreme di Gigabyte, prive di ventola. In ogni caso si tratta di prodotti che fanno affidamento su dissipatori di calore più corposi, piuttosto che su chip ottimizzati dal punto di vista energetico.