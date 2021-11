AMD inizia il Q4 2021 alla grande

Tramite un comunicato stampa, AMD ha condiviso alcuni dettagli inerenti all’importante crescita dell’azienda sino ad ora e quella prevista per il quarto trimestre di quest’anno. Come mostrato anche dai risultati pubblicati recentemente relativi al terzo trimestre 2021, AMD ha raggiunto quest’anno significativi traguardi ed è fortemente focalizzata sulla sua roadmap futura di prodotti e tecnologie. La società ha aumentato le quote di fatturato per il sesto trimestre consecutivo nel comparto PC, grazie alle vendite dei processori Ryzen serie 5000 che hanno raggiunto un incremento percentuale a due cifre. Anche il gaming continua ad essere un segmento in forte crescita per AMD, con un forte aumento delle vendite di schede grafiche Radeon e un’elevata domanda per le console gaming Sony e Microsoft, entrambe basate su APU semi-custom realizzate dall’azienda.

Credit: AMD

Le ottime vendite registrate nel segmento client hanno anche determinato un aumento della quota di mercato, come mostra il recente report Mercury Research Q3 2021 x86 CPU Market Share:

AMD ha incrementato la quota complessiva di unità x86 di 2,1 punti trimestre su trimestre, con una quota del 24,6%.

Si evidenzia inoltre che il 24,6% di quota unitaria è il secondo risultato x86 globale più alto di sempre. La più alta percentuale complessiva x86 di AMD è stata del 25,3% risalente al Q4 2006.

La quota di unità notebook x86 di AMD, escluso IoT, è stata del 22,0%, un nuovo massimo storico per AMD, con un aumento di 1,8 punti su base annua.

Anche le revenue nel segmento notebook AMD hanno raggiunto un massimo storico del 16,2% nel Q3 2021, con un aumento di 1,3 punti di quota Q-Q, e 3,9 punti di quota Y-Y.

La società ha tenuto a far sapere che questo è solo l’inizio, dato che il prossimo anno presenterà nuovi prodotti e sta investendo in modo significativo per assicurare una capacità produttiva aggiuntiva in grado di sostenere la crescita a lungo termine, evidente problema degli ultimi mesi e che coinvolge anche tutti i più grandi produttori di elettronica a livello mondiale.