Nel panorama delle acquisizioni aziendali, AMD ha spiccatamente dominato il settore hardware negli ultimi anni. Tuttavia, le campagne acquisti da parte del colosso statunitense nel campo del software, sono state molto più rare. Un’eccezione, però, è emersa questa mattina, quando AMD ha annunciato l’acquisizione di Mipsology, una start-up francese dedicata, guarda caso, allo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

L’obiettivo di tale acquisizione è potenziare le capacità software di AMD nel campo dell’IA, in quella che sembra un mossa strategica per rispondere, seppur in maniera differente, all’ingombrante presenza di Nvidia nel settore. Il software chiave si chiama Zebra AI, è sviluppato, per l’appunto da Mipsology, ed è compatibile con i FPGA (Field-Programmable Gate Array) analoghi a quelli sviluppati da AMD-Xilinx. Zebra AI è noto per le sue prestazioni nell’inferenza AI su FPGA, rivaleggiando con le prestazioni di inferenza delle GPU.

L’annuncio ufficiale di AMD sottolinea “Il team di Mipsology, altamente competente nel campo del software per l’AI, ha dimostrato una comprovata esperienza nell’offerta di soluzioni software eseguiti su componenti AMD. Questo team si unirà al Gruppo AMD AI per accelerare ulteriormente i rapporti con i clienti, oltre che per espandere le capacità di sviluppo di software per l’intelligenza artificiale. In particolare, il team contribuirà allo sviluppo della nostra gamma di software per le IA, ampliando il nostro ecosistema di strumenti, librerie e modelli software per agevolare l’implementazione semplificata di modelli di IA, eseguiti su hardware AMD”.

Mipsology, fondata nel 2015, ha sviluppato soluzioni e strumenti leader nell’ambito dell’inferenza IA e delle ottimizzazioni, su misura, per l’hardware AMD. Il software Zebra AI supporta framework ampiamente utilizzati nel settore, tra cui TensorFlow, PyTorch e ONNX Runtime, contribuendo così ad accelerare le soluzioni AMD nella gestione del carico di lavoro legate all’IA. Inoltre, questa integrazione si allinea con la piattaforma AMD Unified AI (UAI), offrendo un’interfaccia coesa per l’allenamento e l’inferenza IA su dispositivi edge, endpoint e cloud.

Sebbene Mipsology non fosse nota come altre aziende del settore, la sua acquisizione evidenzia l’obiettivo di AMD di rafforzare il suo posizionamento nel settore dell’IA, aprendosi a nuove strade per quanto concerne l’innovazione e l’evoluzione tecnologica.