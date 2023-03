Tramite un comunicato stampa, AMD ha annunciato il lancio dei processori AMD EPYC Embedded Serie 9004, che combinano prestazioni di livello data center e funzionalità ottimizzate per i sistemi embedded di rete, sicurezza, storage e industriali. Le nuove CPU, basate sull’architettura Zen 4, offrono una tecnologia avanzata e performance elevate che contribuiscono a ridurre i costi energetici complessivi del sistema e il TCO. La lineup è composta da 10 modelli che vanno da 16 a 96 core e con un TDP da 200 a 400 W.

Siemens e Advantech sono i primi clienti a implementare soluzioni basate su EPYC Embedded serie 9004, testimonianza della qualità e dell’efficacia dei prodotti AMD. Con queste nuove CPU, è possibile realizzare sistemi embedded di rete, sicurezza, storage e industriali in grado di operare anche nelle condizioni più difficili.

Photo Credit: AMD

Photo Credit: AMD

I processori AMD EPYC Embedded serie 9004 includono funzioni avanzate che consentono di migliorare l’affidabilità del sistema, come il Non-Transparent Bridging (NTB), il modulo di memoria in linea doppia non volatile (NVDIMM1) e la doppia interfaccia periferica seriale (SPI). Inoltre, i clienti possono beneficiare della disponibilità programmata fino a 7 anni per soddisfare i requisiti di lunga durata e supporto dei sistemi embedded.

Thibault de Assi, responsabile della linea di business industrial computing di Siemens, ha affermato: