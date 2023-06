AMD ha annunciato un piano di investimenti da 135 milioni di Euro in Irlanda per ricerca e sviluppo, che si andrà a sviluppare nel corso dei prossimi quattro anni. L’obiettivo è quello di finanziare diversi progetti assumendo fino a 290 dipendenti tra ricercatori e ingegneri specializzati, oltre a diverse altre figure con ruoli di supporto.

L’accordo verrà siglato nella giornata di oggi dal Minister for Enterprise, Trade and Employment Simon Coveney e da Ruth Cotter, senior vice president, Marketing, Communications and Human Resources presso AMD. L’investimento è supportato dal governo irlandese tramite IDA Ireland.

Credit: AMD / Coalesce

IDA Ireland aveva già collaborato con Xilinx nel 2017, anno in cui l’azienda aveva investito 40 milioni di dollari per espandere le proprie operazioni di ricerca, sviluppo e ingegneria, aprendo a oltre 100 nuovi posti di lavoro; nel lontano 1994, sempre Xilinx aveva costruito proprio in Irlanda la sua prima struttura al di fuori degli Stati Uniti. Dopo l’acquisizione di Xilinx da parte di AMD nel 2022, l’Irlanda è diventato il paese con uno dei più grandi centri R&D di AMD in Europa.

“Accolgo con grande favore l’ambizioso progetto di AMD di espandere le proprie attività di R&D e ingegneria avanzata in Irlanda. Questo investimento non solo rafforzerà il nostro fiorente settore tecnologico, ma creerà anche opportunità di carriera a lungo termine sia per professionisti di grande esperienza che per neolaureati in discipline ingegneristiche”. I piani dell’azienda di aggiungere fino a 290 nuovi posti di lavoro e il finanziamento di progetti di R&D di importanza strategica dimostrano la fiducia nell’ambiente imprenditoriale e nelle infrastrutture dell’Irlanda. Il governo irlandese, attraverso IDA Ireland, è lieto di sostenere questa espansione, che rafforza ulteriormente il nostro impegno a coltivare un ecosistema vivace per la ricerca, lo sviluppo e l’ingegneria”, ha dichiarato il ministro irlandese.

“Le soluzioni di elaborazione adattive e ad alte prestazioni di AMD svolgono un ruolo sempre più importante nel plasmare il futuro dell’informatica. Per quasi trent’anni l’Irlanda è stata un centro di ricerca e sviluppo di punta in Europa per lo sviluppo di soluzioni informatiche adattive, avvalendosi di una forza lavoro forte e altamente qualificata. Investendo ulteriormente ed espandendo la nostra presenza a Dublino e Cork, ci impegniamo a continuare a promuovere l’innovazione in Irlanda e a sostenere l’ecosistema europeo dei semiconduttori. Grazie a questo investimento, i nostri team di ricerca e sviluppo in Irlanda progetteranno motori di calcolo innovativi ad alte prestazioni e adattivi per accelerare i data center, le reti, le comunicazioni 6G e le soluzioni embedded, assumendo al contempo una posizione di leadership nel campo dell’intelligenza artificiale”, ha dichiarato Ruth Cotter.