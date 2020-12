AMD, la Radeon RX 6700 XT sarà un mostro in overclock?

L’architettura RDNA2 di AMD ci ha riservato diverse sorprese, soprattutto per la sua capacità di raggiungere frequenze davvero elevate rispetto alle proposte della controparte NVIDIA. Come vi abbiamo riferito pochi giorni fa, Patrick Schur aveva pubblicato su Twitter un messaggio nel quale affermava che la RX 6900 XT potrà raggiungere i 3 GHz (sempre se il sistema di raffreddamento non costituirà un collo di bottiglia) prima di incappare in limitatori artificiali. Allo stesso modo, IgorsLAB ha condiviso le specifiche del BIOS della non ancora annunciata RX 6700 XT, mostrando il suo limite ufficiale di 2.950Mhz sul core clock.

Facciamo notare che questi numeri sono altamente teorici e molto al di sopra di ciò che ottengono queste GPU con le impostazioni di serie. Sia la Radeon RX 6800 XT che la 6900 XT hanno un boost clock nominale di 2.250 MHz. Quindi, a meno che stiate utilizzando azoto liquido o altri metodi di raffreddamento aggressivi, è improbabile che raggiungerete o sarete in grado di superare il limite indicato di 2,8 GHz sulla 6800 XT, di 3GHz sulla 6900 XT e, infine, di 2,95 GHz sulla 6700 XT.

Ha senso che la RX 6900 XT abbia il limite di frequenza più alto, poiché si tratta della GPU top di gamma AMD e presumibilmente utilizzerà i componenti migliori. Ma la cosa davvero interessante è che si presume che l’RX 6700 XT abbia un clock massimo di 2.950 MHz, mentre l’RX 6800 XT raggiunge i 2,8 GHz. Ciò indica che la 6700 XT potrebbe essere davvero un portento in overclock.

IgorsLAB ha scavato un po’ di più nel BIOS della RX 6700 XT, scoprendo che i BIOS dei partner di AMD presentano limiti di potenza molto più elevati e una tensione del core più alta rispetto alla RX 6800 di riferimento. Il primo BIOS (che Igor pensa sia per le reference) punta a 186W di TGP, mentre il secondo arriva sino a 211W.

Se questo dato è vero e le schede RX 6700 XT offriranno queste specifiche, potremmo vedere sul mercato delle schede grafiche con overclock di fabbrica piuttosto spinti. Le 40 CU sulla RX 6700 XT sarebbero potenzialmente alimentate con più energia, consentendo frequenze più alte. Inoltre, la presenza di sole 40 CU significa che saranno molto più semplici da raffreddare rispetto ai modelli più potenti.