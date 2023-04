Tramite un comunicato stampa, AMD ha presentato le nuove schede grafiche per workstation Radeon PRO serie W7000, tra cui i modelli Radeon PRO W7900 e Radeon PRO W7800 basati sull’architettura RDNA 3, già impiegata in altri prodotti destinati al mercato consumer. Sono le prime schede professionali al mondo con design a chiplet e supporto a DisplayPort 2.1, garantendo un’esperienza visiva avanzata sui display di nuova generazione. In particolare, la Radeon PRO W7900 offre prestazioni fino a 1,5 volte superiori rispetto alla generazione precedente, mentre entrambe superano la concorrenza nelle applicazioni professionali e creative più esigenti, stando alle dichiarazioni dell’azienda di Sunnyvale.

Tra le caratteristiche principali si annoverano, come dicevamo in apertura, l’impiego dell’architettura RDNA 3 e del design a chiplet, che migliorano le prestazioni e l’efficienza rispetto a RDNA 2. Le nuove compute unit RDNA 3 condividono risorse tra rendering, AI e ray tracing, offrendo prestazioni di ray tracing superiori del 50% rispetto alla generazione precedente. Inoltre, le nuove istruzioni AI e il throughput AI migliorato offrono prestazioni oltre 2 volte superiori rispetto all’architettura RDNA 2.

Photo Credit: AMD

AMD Radiance Display Engine supporta risoluzioni elevate, oltre 68 miliardi di colori e frequenze di aggiornamento più elevate rispetto a RDNA 2 e alla concorrenza, favorendo un’esperienza visiva ultra-immersiva. In aggiunta, AMD sta collaborando con i principali fornitori di software professionali per garantire che le Radeon PRO siano adatte agli ambienti più esigenti e soddisfino standard elevati.

Le schede grafiche Radeon PRO W7000 Series saranno disponibili dal secondo trimestre del 2023, con un prezzo di 3.999$ per la Radeon PRO W7900 e di 2.499$ per la Radeon PRO W7800. La disponibilità nei sistemi OEM e SI è prevista per la seconda metà del 2023.