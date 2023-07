AMD si appresta a lanciare una nuova scheda video, che però purtroppo sarà esclusiva del mercato cinese. Stiamo parlando della Radeon RX 7900 GRE, “Golden Rabbit Edition”, le cui foto sono trapelate grazie al leaker wxnod; le specifiche invece sono state fornite da ScrubWiki.

La scheda video è basata su una GPU NAVI 31 con 84 Compute Unit, 5376 Stream Processor e frequenze fino a 2,4GHz, le stesse specifiche della Radeon RX 7900 XT; ci sono però alcune importanti differenze per quel che riguarda la memoria video, che su questa RX 7900 GRE è pari a 16GB GDDR6. Anche l’interfaccia è più piccola e si ferma a 256-bit, contro i 320-bit del modello già in commercio, così come l’Infinity Cache, pari a 64MB.

Credit: wxnod

Credit: wxnod

Viste le specifiche trapelate, è logico presumere che le prestazioni saranno inferiori a quelle della RX 7900 XT alle risoluzioni più alte, oltre che in tutti gli altri scenari dove una maggior quantità di VRAM e una larghezza di banda più alta fanno la differenza; dove invece conta unicamente la potenza di calcolo, le due schede assicureranno performance simili.

Le foto condivise da wxnod mostrano una personalizzazione Sapphire Nitro+ della scheda, equipaggiata con due connettori di alimentazione PCIe 8 pin e con un TGP di 300 watt. Il dissipatore è a tripla ventola e spesso 2,5 slot, quindi risulta più sottile di quello a bordo della RX 7900 XT Nitro+.

E il prezzo? Purtroppo, non si ha nessuna informazione in merito. È probabile che costerà meno della RX 7900 XT e, probabilmente, al cambio sembrerà molto interessante; peccato che la scheda non arriverà mai ufficialmente sul nostro mercato e, se anche dovesse farlo, il prezzo crescerà di conseguenza.